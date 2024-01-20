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    Сумеют ли «волки» загрызть дерзких выскочек?

    «Хайденхайм» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Вольфсбург»
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    Йонас Винд
    «Хайденхайм» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2024 года
    Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Хайденхайм»

    Эта команда текущий сезон проводит достаточно успешно. «Хайденхайм» сенсационно забрался в район экватора турнирной таблицы.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В среднем она пропускает почти два гола за матч.

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Вольфсбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.552.55Бонус$9500
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    Предыдущий матч «Хайденхайм» может записать себе в актив. Команда на выезде не дала себя обыграть «Кельну» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вообще же, матчи со швабами для команды проходят крайне неудачно. Все четыре очных поединка завершились коллизиями.

    Номинальные хозяева явно намерены добыть хотя бы балл. «Хайденхайм» еще способен удивить, да и оппонент крайне нестабилен.

    «Вольфсбург»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Главной бедой «волков» является слабая реализация. В 17 поединках чемпионата Германии они забили всего 21 раз.

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    • В своем последнем поединке «Вольфсбург» недосчитался двух очков. Команда не смогла переиграть «Майнц» (1:1).

    Вообще, «волки» могут и способны прибавить. Потенциально команда должна бороться за выход в еврокубки.

    И уж точно «Вольфсбург» едет в Хайденхайм за очками. Ставить на место дерзкого выскочку «волки» просто обязаны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.72.

    «Волки» по игре явно мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления игры.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.

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    «Хайденхайм» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «волки» загрызть дерзких выскочек?
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