«Хайденхайм»
Эта команда текущий сезон проводит достаточно успешно. «Хайденхайм» сенсационно забрался в район экватора турнирной таблицы.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В среднем она пропускает почти два гола за матч.
Коэффициенты матча Хайденхайм — Вольфсбург
Предыдущий матч «Хайденхайм» может записать себе в актив. Команда на выезде не дала себя обыграть «Кельну» (1:1).
Вообще же, матчи со швабами для команды проходят крайне неудачно. Все четыре очных поединка завершились коллизиями.
Номинальные хозяева явно намерены добыть хотя бы балл. «Хайденхайм» еще способен удивить, да и оппонент крайне нестабилен.
«Вольфсбург»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Главной бедой «волков» является слабая реализация. В 17 поединках чемпионата Германии они забили всего 21 раз.
В своем последнем поединке «Вольфсбург» недосчитался двух очков. Команда не смогла переиграть «Майнц» (1:1).
Вообще, «волки» могут и способны прибавить. Потенциально команда должна бороться за выход в еврокубки.
И уж точно «Вольфсбург» едет в Хайденхайм за очками. Ставить на место дерзкого выскочку «волки» просто обязаны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.57.
На викторию «Хайденхайма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.72.
«Волки»
Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.