«Хайденхайм» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хайденхайм»

Эта команда текущий сезон проводит достаточно успешно. «Хайденхайм» сенсационно забрался в район экватора турнирной таблицы.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В среднем она пропускает почти два гола за матч.

Коэффициенты матча Хайденхайм — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.803.552.55Бонус$9500

Предыдущий матч «Хайденхайм» может записать себе в актив. Команда на выезде не дала себя обыграть «Кельну» (1:1).

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Вообще же, матчи со швабами для команды проходят крайне неудачно. Все четыре очных поединка завершились коллизиями.

Номинальные хозяева явно намерены добыть хотя бы балл. «Хайденхайм» еще способен удивить, да и оппонент крайне нестабилен.

«Вольфсбург»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Главной бедой «волков» является слабая реализация. В 17 поединках чемпионата Германии они забили всего 21 раз.

В своем последнем поединке «Вольфсбург» недосчитался двух очков. Команда не смогла переиграть «Майнц» (1:1).

Вообще, «волки» могут и способны прибавить. Потенциально команда должна бороться за выход в еврокубки.

И уж точно «Вольфсбург» едет в Хайденхайм за очками. Ставить на место дерзкого выскочку «волки» просто обязаны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.57.

На викторию «Хайденхайма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.72.

«Волки» по игре явно мощнее соперника , к тому же обладают резервами для усиления игры.

Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.