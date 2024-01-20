«Эспаньол»
«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 35 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на три очка.
Каталонский коллектив в отрезке последних девяти встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и шесть раз играл вничью.
К данному же поединку «попугаи» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, которую начали с проигрыша, а продолжили четырьмя мировыми. В прошлом туре они поделили очки на выезде с «Ферролем» 0:0, идущий сейчас вторым.
В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл шесть поединков из 11 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.
«Вильярреал-2»
Дубль «Вилльяреала» с 24 очками после 22 сыгранных туров находится на 17 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.
Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал шесть викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел десять поражений, забил 24 гола при 34 пропущенных.
Календарь и таблица испанской Примеры
В прошлом туре «желтые» на выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» со счетом 1:4, а игровым днем ранее поделили дома очки с «Овьедо» 1:1. Перед этим же они выиграли две встречи из трех.
В 11 гостевых поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» отпраздновал всего одну викторию, три матча свел миром и семь поединков проиграл.
В первом круге текущего чемпионата «Вилльярреал-2» на своем поле неожиданно обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.55.
На викторию «Вильярреала-2» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.
В этом же поединке прогнозируем, что «попугаи» смогут взять реванш за фиаско в первом круге и наконец-то прервут свою неудачную серию.
Плюс к этому ждем, что данное противостояние получится верховым и принесет больше двух забитых мячей.