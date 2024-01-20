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    «Эспаньол» прервет свою серию без побед?

    «Эспаньол» — «Вильярреал-2». Прогноз и ставка (к. 1.96) на футбол 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Вильярреал-2»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 19 декабря, в 23-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Вильярреал-2». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эспаньол» — «Вильярреал-2»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Января 2024 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 20:30 Вильярреал-2 Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 35 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на три очка.

    Каталонский коллектив в отрезке последних девяти встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и шесть раз играл вничью.

    К данному же поединку «попугаи» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, которую начали с проигрыша, а продолжили четырьмя мировыми. В прошлом туре они поделили очки на выезде с «Ферролем» 0:0, идущий сейчас вторым.

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    В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл шесть поединков из 11 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

    «Вильярреал-2»

    Дубль «Вилльяреала» с 24 очками после 22 сыгранных туров находится на 17 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.

    Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал шесть викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел десять поражений, забил 24 гола при 34 пропущенных.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом туре «желтые» на выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» со счетом 1:4, а игровым днем ранее поделили дома очки с «Овьедо» 1:1. Перед этим же они выиграли две встречи из трех.

    В 11 гостевых поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» отпраздновал всего одну викторию, три матча свел миром и семь поединков проиграл.

    В первом круге текущего чемпионата «Вилльярреал-2» на своем поле неожиданно обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Вильярреала-2» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.

    В этом же поединке прогнозируем, что «попугаи» смогут взять реванш за фиаско в первом круге и наконец-то прервут свою неудачную серию.

    Плюс к этому ждем, что данное противостояние получится верховым и принесет больше двух забитых мячей.

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    «Эспаньол» — «Вильярреал-2»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» прервет свою серию без побед?
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