В субботу, 19 декабря, в 23-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Вильярреал-2». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эспаньол» — «Вильярреал-2»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 35 набранными баллами на четвертой строке и отстает от второй на три очка.

Каталонский коллектив в отрезке последних девяти встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и шесть раз играл вничью.

К данному же поединку «попугаи» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, которую начали с проигрыша, а продолжили четырьмя мировыми. В прошлом туре они поделили очки на выезде с «Ферролем» 0:0, идущий сейчас вторым.

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В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл шесть поединков из 11 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

«Вильярреал-2»

Дубль «Вилльяреала» с 24 очками после 22 сыгранных туров находится на 17 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.

Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал шесть викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел десять поражений, забил 24 гола при 34 пропущенных.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом туре «желтые» на выезде проиграли аутсайдеру «Картахене» со счетом 1:4, а игровым днем ранее поделили дома очки с «Овьедо» 1:1. Перед этим же они выиграли две встречи из трех.

В 11 гостевых поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» отпраздновал всего одну викторию, три матча свел миром и семь поединков проиграл.

В первом круге текущего чемпионата «Вилльярреал-2» на своем поле неожиданно обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.55.

На викторию «Вильярреала-2» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.

В этом же поединке прогнозируем, что «попугаи» смогут взять реванш за фиаско в первом круге и наконец-то прервут свою неудачную серию.

Плюс к этому ждем, что данное противостояние получится верховым и принесет больше двух забитых мячей.