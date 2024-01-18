«Волгарь»
Астраханцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На зимнюю паузу команда ушла на предпоследнем 17 месте в таблице.
Победы даются команде крайне натужно. В 20 матчах первенства их в активе астраханского клуба всего четыре.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашнем матче «Волгарь» не смог переиграть «Шинник» (0:0).
Да и вообще, забивает команда с заметным напряжением сил. В 20 матчах забито всего 17 мячей в ворота соперников.
В этом поединке астраханцы будут солировать. Команда априори превосходит скромного соперника в классе.
«Форте»
Эта команда в нынешнем сезоне не блистает. «Форте» в своей группе второй лиги занял всего 7 место, и теперь будет сражаться за выживание.
Причем «Форте» довольно неплохо атакует. В 18 матчах первенства игроки команды отличились 24 точными ударами.
В своем последнем поединке «Форте» смог добиться победы. Команда уверенно одолела «Родину-2» (2:0).
Правда, с момента последнего матча прошло уже два месяца. Так что отсутствие практики явно скажется в этом поединке.
Полпреду второй лиги будет занимательно проявить себя на фоне представителя первого дивизиона. Такая мотивация будет гнать «Форте» вперед!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.76.
На викторию «Форте» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.50.
Астраханцы сильнее соперника, и
Наш прогноз — Победа «Волгаря» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.