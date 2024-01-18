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    Астраханцы начнут без экивоков

    «Волгарь» — «Форте». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Форте»
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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Форте» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Форте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Волгарь»

    Астраханцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На зимнюю паузу команда ушла на предпоследнем 17 месте в таблице.

    Победы даются команде крайне натужно. В 20 матчах первенства их в активе астраханского клуба всего четыре.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашнем матче «Волгарь» не смог переиграть «Шинник» (0:0).

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    Да и вообще, забивает команда с заметным напряжением сил. В 20 матчах забито всего 17 мячей в ворота соперников.

    В этом поединке астраханцы будут солировать. Команда априори превосходит скромного соперника в классе.

    «Форте»

    Эта команда в нынешнем сезоне не блистает. «Форте» в своей группе второй лиги занял всего 7 место, и теперь будет сражаться за выживание.

    Причем «Форте» довольно неплохо атакует. В 18 матчах первенства игроки команды отличились 24 точными ударами.

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    • В своем последнем поединке «Форте» смог добиться победы. Команда уверенно одолела «Родину-2» (2:0).

    Правда, с момента последнего матча прошло уже два месяца. Так что отсутствие практики явно скажется в этом поединке.

    Полпреду второй лиги будет занимательно проявить себя на фоне представителя первого дивизиона. Такая мотивация будет гнать «Форте» вперед!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Форте» дают — 4.58, ничья оценена — в 3.50.

    Астраханцы сильнее соперника, и явно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Волгарь» — «Форте»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Астраханцы начнут без экивоков
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