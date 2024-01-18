В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Унионистас» на своем поле примет «Барселону». Встреча пройдет в 18 января и начнется в 23:30 мск. «Унионистас» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унионистас»

Команда из города Саламанка в автономном сообществе Кастилия и Леон представляет третий по силе испанский дивизион и является его середняком. Коллектив провел 19 матчей, в которых набрал 25 пунктов, и занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

Сейчас «Унионистас» только на шесть баллов отстает от пятого места, которое занимает вторая команда «Реала Сосьедад». Именно эта позиция дает право побороться за повышение в Сегунду. На столько же коллектив опережает зону вылета, где расположился «Логроньес».

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Что касается Кубка Испании, то подопечные Рауля Казани уже успели пройти три стадии турнира. Сначала они на выезде сломили сопротивление «Герники Клуб» (2:0), затем дома неожиданно оказались сильнее хихонского «Спортинга» (2:0) и, наконец, в родных стенах сенсационно одолели «Вильярреал» (1:1, 7:6 по пенальти).

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне поклонники «Унионистаса» уже порадовались результатам команды в Кубке, поэтому в противостоянии с «Барселоной» думается, что один забитый мяч будет уже за счастье. В чемпионате они тоже вряд ли на что-то будут претендовать.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 41 очко по итогам первых девятнадцати туров. «Блаугранас» проиграли только две игры. Они выиграли двенадцать матчей и пять раз сыграли вничью. Каталонцы 36 раз поразили ворота оппонентов и 22 раза пропустили в собственные.

Все это вылилось в то, что «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь пунктов, но имея игру в запасе. Конечно, команда из столицы Каталонии еще может отыграться и навязать борьбу за тройку сильнейших.

Также «Барселона» успешно преодолела барьер группового этапа в Лиге чемпионов. Подопечные Хави стали первыми в группе с «Шахтером» и «Антверпеном» и «Порту» и досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. В Суперкубке страны каталонцы в полуфинале разобрались с «Осасуной» (2:0), но в финале крупно уступили «Реалу» (1:4).

В Кубке Испании команда из одноименного города переиграла «Барбастро» (3:2). Перед этим каталонцы смогли одолеть «Лас-Пальмас» (2:1) и сломить сопротивление «Альмерии» (3:2) в чемпионате, а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.11.

На викторию «Унионистаса» дают 30.00, ничья оценена в 8.30.

Прогноз: «Барселона» не сможет крупно переиграть соперника.

Также поставим на то, что команды смогут забить друг другу.