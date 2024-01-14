ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа» Кирилл КапризовТоп-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 00:25
    • «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
  • 22:02
    • СКА уверенно разобрался со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Сойдет ли «Валенсия» с победного пути?

    «Кадис» — «Валенсия». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Примера, 14 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кадис Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Валенсия» — фаворит матча
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 января, начало — в 18:15 мск. «Кадис» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Января 2024 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Кадис»

    По итогам 19-ти матчей чемпионата Испании «Кадис» занимает 19-ю строчку в зоне вылета Ла Лиги с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки.

    Команда при этом уже не выступает в Кубке Испании, где прекратила борьбу во втором раунде. На этой стадии турнира она сенсационно уступила представителю четвертого дивизиона «Арандине».

    Коэффициенты матча Кадис — Валенсия

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.002.75Бонус$9500
    •

    Свой последний матч клуб проиграл. В рамках Ла Лиги андалузцы потерпели поражение на выезде от конкурента «Гранады» (0:2) на выезде, пропустив два безответных мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при трех поражениях и пяти ничьих, так что, похоже, его максимум в этой игре — мировая.

    «Валенсия»

    «Валенсия» после 19-ти туров занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков, поэтому для нее особенно важно стабильно набирать максимум очков.

    Команда продолжает выступать в Кубке Испании, где прошла в 1/8 финала. Ей удалось пройти уже три стадии турнира, где были обыграны представители низших дивизионов.

  • Контракт на 1 евро в месяц, бывшая звезда ЦСКА и еще 7 трансферов января, о которых вы не знали
  • Топ самых интересных сделок первой недели январского трансферного окна
  • 09/01/2024

    • Свой последний матч клуб в рамках Ла Лиги также выиграл. На своем поле ему удалось уверенно обыграть крепкого соперника — «Вильярреал» (3:1).

    На сегодня у левантийцев беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и последних из них, так что у коллектива отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,75. Успех «Кадиса» оценивается в 3,00, ничья — в 3,00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех последних матчах гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет за 2,75.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в пяти из семи последних матчей «Кадиса» был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Филадельфия — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Детройт — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атланта — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чикаго — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Миннесота — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Миннесота — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Майами — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Юта — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Остапенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Австралия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кадис» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Сойдет ли «Валенсия» с победного пути?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры