«Кадис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 января, начало — в 18:15 мск. «Кадис» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кадис»

По итогам 19-ти матчей чемпионата Испании «Кадис» занимает 19-ю строчку в зоне вылета Ла Лиги с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки.

Команда при этом уже не выступает в Кубке Испании, где прекратила борьбу во втором раунде. На этой стадии турнира она сенсационно уступила представителю четвертого дивизиона «Арандине».

Коэффициенты матча Кадис — Валенсия 1X2Новым игрокам 3.003.002.75Бонус$9500

Свой последний матч клуб проиграл. В рамках Ла Лиги андалузцы потерпели поражение на выезде от конкурента «Гранады» (0:2) на выезде, пропустив два безответных мяча.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при трех поражениях и пяти ничьих, так что, похоже, его максимум в этой игре — мировая.

«Валенсия»

«Валенсия» после 19-ти туров занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков, поэтому для нее особенно важно стабильно набирать максимум очков.

Команда продолжает выступать в Кубке Испании, где прошла в 1/8 финала. Ей удалось пройти уже три стадии турнира, где были обыграны представители низших дивизионов.

Свой последний матч клуб в рамках Ла Лиги также выиграл. На своем поле ему удалось уверенно обыграть крепкого соперника — «Вильярреал» (3:1).

На сегодня у левантийцев беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и последних из них, так что у коллектива отличные шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,75. Успех «Кадиса» оценивается в 3,00, ничья — в 3,00.

В трех последних матчах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет за 2,75.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в пяти из семи последних матчей «Кадиса» был реализован именно такой сценарий.