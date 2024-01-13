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    Выберется ли «Кельн» из зоны вылета?

    «Кельн» — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 января 2024 года

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    «Кельн» идет в зоне вылета
    13 января в матче 17-го тура чемпионата Германии сыграют «Кельн» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Кельн» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Января 2024 года
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    «Кельн»

    По итогам 16-ти туров чемпионата Германии «Кельн» занимает занимает 17-ю позицию в зоне вылета с отставанием в три очка от безопасной 15-й строчки.

    Команда при этом уже вылетела из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира ее обидчиком стал представитель второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» (2:3).

    Коэффициенты матча Кёльн — Хайденхайм

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    В своем предыдущем матче клуб потерпел поражение. В рамках элитного дивизиона он уступил на выезде «Унион Берлин» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Бундеслигу, при двух поражениях в последних из них, так что у «Козлов» плохая форма.

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» после 16-ти матчей девятую строчку Бундеслиги, отставая на четыре очка от зоны еврокубков — шестая позиция.

    Как и соперник, команда также вылетела из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обыграла менхенгладбахская «Боруссия» (1:3).

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    • При этом клуб выиграл свой предыдущий матч. В рамках товарищеской встречи ему удалось обыграть уже упоминавшийся выше «Падерборн» (2:0), забив два безответных мяча.

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка (три игры Бундеслиги и одна товарищеская встреча), так что гости в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Хайденхайма» оценивается в 3,45, ничья — в 3,75.

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    В четырех последних матчах гости выиграли, тогда как в двух последних поединках хозяева проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хайденхайм» победит за 3,45.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,30, ведь в шести последних матчах «Кельна» был реализован именно такой сценарий.

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    «Кельн» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Кельн» из зоны вылета?
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