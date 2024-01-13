13 января в матче 17-го тура чемпионата Германии сыграют «Кельн» и «Хайденхайм». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Кельн» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кельн»

По итогам 16-ти туров чемпионата Германии «Кельн» занимает занимает 17-ю позицию в зоне вылета с отставанием в три очка от безопасной 15-й строчки.

Команда при этом уже вылетела из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира ее обидчиком стал представитель второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» (2:3).

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В своем предыдущем матче клуб потерпел поражение. В рамках элитного дивизиона он уступил на выезде «Унион Берлин» (0:2), пропустив два безответных мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Бундеслигу, при двух поражениях в последних из них, так что у «Козлов» плохая форма.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» после 16-ти матчей девятую строчку Бундеслиги, отставая на четыре очка от зоны еврокубков — шестая позиция.

Как и соперник, команда также вылетела из Кубка Германии еще во втором раунде. На этой стадии турнира его обыграла менхенгладбахская «Боруссия» (1:3).

При этом клуб выиграл свой предыдущий матч. В рамках товарищеской встречи ему удалось обыграть уже упоминавшийся выше «Падерборн» (2:0), забив два безответных мяча.

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка (три игры Бундеслиги и одна товарищеская встреча), так что гости в отличной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Хайденхайма» оценивается в 3,45, ничья — в 3,75.

В четырех последних матчах гости выиграли, тогда как в двух последних поединках хозяева проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хайденхайм» победит за 3,45.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,30, ведь в шести последних матчах «Кельна» был реализован именно такой сценарий.