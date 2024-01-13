13 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Аугсбург» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аугсбург»

Команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона Бундеслиги. Коллектив из Аугсбурга за шестнадцать матчей смог добыть четыре победы, шесть раз сыграл вничью и шесть раза проиграл. «Фуггеры» смогли 24 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

В итоге в настоящий момент аугсбургский коллектив имеет в своем активе 18 пунктов и занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» только на восемь пунктов опережают «Кельн» и «Майнц», которые находятся в зоне вылета.

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Подопечные Джесса Торупа также успели стартовать в Кубке Германии, однако сразу же и вылетели. Команда в поединке 1/32 финала на выезде сенсационно уступила «Унтерахингу» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Бундеслиге.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последней игре «Аугсбург» проиграл «Штутгарту» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Боруссией» (1:1) и уступил «Вердеру». Перед этим же команда добыла победу над «Айнтрахтом» (2:1) и сыграла вничью с «Унионом» (1:1), «Хоффенхаймом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

«Байер»

Команда из Леверкузена является по-настоящему грозной силой в этом сезоне. Леверкузенский коллектив в шестнадцати матчах сезона Бундеслиги смог добыть тринадцать побед и трижды сыграл вничью. Леверкузенцы 46 раз поразили ворота соперников и двенадцать раз пропустили в свои.

В итоге «львы» смогли набрать 42 пункта и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» на четыре пункта опережают «Баварию», у которой есть игра в запасе, на восемь «Штутгарт» и на девять — «РБ Лейпциг».

В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в плей-офф. Команда дважды разбила «Хеккен» (4:0, 2:0), «Карабах» (5:1, 1:0) и «Молде» (2:1, 5:1). Также коллектив уже вышел в четвертьфинал Кубка Германии, где сыграет против «Штутгарта».

В последних играх подопечные Хаби Алонсо переиграли «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0), а до этого сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и «Боруссией» (1:1). Перед этим «фармацевты» одолели «Вердер» (3:0), «Унион» (4:0), «Хоффенхайм» (3:2) и «Фрайбург» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.54.

На викторию «Аугсбурга» дают 5.90, ничья оценена в 4.60.

Поставим на то, что команды смогут забить друг другу.

Также сделаем ставку на то, что «Байер» добудет уверенную победу минимум в два мяча.