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    Воспользуется ли «Кан» плохой формой «Гавра»?

    «Гавр» — «Кан». Ставка (к. 2.07) и прогноз на Кубок Англии 7 января 2024 года

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    7 января в Гавре в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Гавр» сыграет против «Кана». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Гавр» — «Кан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Гавр»

    «Гавр» только начинает свои выступления в Кубке Франции. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в седьмом раунде, уступив по пенальти «Аленсону» (3:3).

    По итогам 17-ти матчей Лиги 1 команда находится на 11-й позиции, опережая на пять очков зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    В своем прошлом поединке клуб потерпел поражение. В рамках чемпионата Франции он потерпел минимальное поражение от «Реймса» (0:1).

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    В шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у гостей явно не лучшая форма.

    «Кан»

    «Кан» уже преодолел две стадии в Кубке Франции. На пути в 1/32 финала он прошел на выезде «Лон-Плаж» (3:0) и «Кале» (4:1).

    По итогам 19-ти матчей второго дивизиона страны команда находится на 11-й позиции, уступая пять очков зоне плей-офф (начинается с пятой строчки) за выход в Лигу 1.

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    • В своем последнем матче клуб не смог победить. В рамках национального первенства он довольствовался мировой с «Амьеном» (0:0) на выезде.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, где вышеупомянутая ничья прервала его победную серию в четыре матча, так что у гостей неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гавр», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Кана» оценивается в 4,90, ничья — в 3,60.

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    В пяти последних матчах гости не проиграли, четырежды выиграв.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кан» не проиграет в основное время за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Кан» не проиграет в основное время при тотал меньше 2,5 голов за 2,85, ведь в пяти последних матчах гости не проиграли, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.

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    «Гавр» — «Кан»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Кан» плохой формой «Гавра»?
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