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    «Нант» не испытает проблем на ранней стадии Кубка Франции

    «По» — «Нант». Ставки (к. 1.94) и прогноз на Кубок Франции 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «По» — «Нант»
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    Педро Чиривелья
    «По» примет «Нант» в матче 1/32 Кубка Франции, который состоится 5 января в 20:00 по мск. «По» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 05 Января 2024 года
    По
  • Франция. Кубок
    •  По 20:00 Нант Нант
  • Франция. Кубок
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    «По»

    Клуб выступает в Лиге 2, и довольно неплохо. Он занимает там 5-е место, которое позволяет участвовать в плей-офф за выход в Лигу 1.

    Текущая форма команды также хорошая. Она не проигрывает уже 10 матчей подряд, 6 из которых было выиграно. Дома серия без поражений составляет 6 матчей — 3 победы и 3 ничьи.

    В последних матчах «По» сыграл вничью с «Лавалем» и «Труа». Оба поединка закончились со счетом 1:1. Помимо этого была ничья 1:1 с «Дюнкерком» и победа над «Валенсьеном» 3:1.

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    В минувшем этапе Кубка Франции «По» разгромил еще более скромный клуб «Кулен» со счетом 5:1.

    «Нант»

    Гости выиграли Кубок Франции в позапрошлом сезоне, чем безусловно могут гордиться. Дела в сезоне нынешнем идут не так гладко. После успешных выступлений «Нант» испытывает спад.

    К матчу команда подошла с серией из трех поражений. В Лиге 1 она проиграла 1:2 ПСЖ, 0:2 «Бресту» и 0:1 «Лиону», который выступает в этом сезоне в качестве аутсайдера и борется за выживание.

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    • Последнюю победу «желто-зеленые» добыли 2 декабря, когда дома обыграли «Ниццу» со счетом 1:0. Она стала единственной за 2 последних месяца текущего сезона.

    На выезде «Нант» не побеждает 4 матча подряд, имея во всех случаях поражение. Гости являются одной из худших выездных команд Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    За 3.80 дается ставка на победу «По», за 1.94 можно поставить на победу «Нанта». Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

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    «Нант» безусловно едет за победой. Поражение в таком матче поднимет еще больше вопросов. А так гости снимут часть давления за неудачи в чемпионате. Ну и в последние годы они не испытывали проблем на ранних стадиях турнира.

    Ставка на то, что «Нант» выиграет и прервет серию неудач. В прошлом сезоне, к слову, он снова дошел до финала, но там проиграл «Тулузе.

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    «По» — «Нант»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. «Нант» не испытает проблем на ранней стадии Кубка Франции
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