«По» примет «Нант» в матче 1/32 Кубка Франции, который состоится 5 января в 20:00 по мск. «По» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«По»

Клуб выступает в Лиге 2, и довольно неплохо. Он занимает там 5-е место, которое позволяет участвовать в плей-офф за выход в Лигу 1.

Текущая форма команды также хорошая. Она не проигрывает уже 10 матчей подряд, 6 из которых было выиграно. Дома серия без поражений составляет 6 матчей — 3 победы и 3 ничьи.

В последних матчах «По» сыграл вничью с «Лавалем» и «Труа». Оба поединка закончились со счетом 1:1. Помимо этого была ничья 1:1 с «Дюнкерком» и победа над «Валенсьеном» 3:1.

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В минувшем этапе Кубка Франции «По» разгромил еще более скромный клуб «Кулен» со счетом 5:1.

«Нант»

Гости выиграли Кубок Франции в позапрошлом сезоне, чем безусловно могут гордиться. Дела в сезоне нынешнем идут не так гладко. После успешных выступлений «Нант» испытывает спад.

К матчу команда подошла с серией из трех поражений. В Лиге 1 она проиграла 1:2 ПСЖ, 0:2 «Бресту» и 0:1 «Лиону», который выступает в этом сезоне в качестве аутсайдера и борется за выживание.

Последнюю победу «желто-зеленые» добыли 2 декабря, когда дома обыграли «Ниццу» со счетом 1:0. Она стала единственной за 2 последних месяца текущего сезона.

На выезде «Нант» не побеждает 4 матча подряд, имея во всех случаях поражение. Гости являются одной из худших выездных команд Лиги 1.

Прогноз и ставка

За 3.80 дается ставка на победу «По», за 1.94 можно поставить на победу «Нанта». Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

«Нант» безусловно едет за победой. Поражение в таком матче поднимет еще больше вопросов. А так гости снимут часть давления за неудачи в чемпионате. Ну и в последние годы они не испытывали проблем на ранних стадиях турнира.

Ставка на то, что «Нант» выиграет и прервет серию неудач. В прошлом сезоне, к слову, он снова дошел до финала, но там проиграл «Тулузе.