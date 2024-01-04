4 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Лас-Пальмас» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лас-Пальмас»

По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» находится на девятой позиции, отставая на шесть очков от зоны еврокубков.

Канарцы также продолжают выступления в Кубке Испании текущего сезона, где в первых двух раундах обыграли представителей низших дивизионов «Манакор» (3:0) и «Туделано» (2:1).

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В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерпел поражение. На выезде он с минимальным счетом проиграл набравшему отличный ход, претенденту на выход в Лигу чемпионов «Атлетику» (0:1).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на игры Ла Лиги, так что у хозяев все же не лучшая форма.

«Барселона»

«Барселона» после 18-ти туров занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов с отрывом в три очка от пятой строчки, которая уже не дает путевку в главный еврокубок по итогам сезона.

Каталонцы также продолжают выступления в Лиге чемпионов текущей кампании. Они выиграли группу, где также играли «Порту», «Шахтер» и «Антверпен», и теперь их ожидает дуэль с «Наполи» в 1/8 финала.

В своем предыдущем матче клуб в рамках товарищеской встречи потерпел поражение. В американском Далласе он в результативной игре уступил «Америке» (2:3).

В пяти последних поединках во всех турнирах, включая вышеупомянутый контрольный матч, коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у гостей не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,55. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается в 5,70, ничья — в 4,30.

Гости, в четырех из пяти последних матчей которых было забито больше 2,5 голов, превосходят классом соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,30.

Еще один вариант ставки — «Барселона» забьет в обоих таймах за 2,18, ведь гости, как фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.