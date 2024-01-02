2 января в рамках 19-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал Сосьедад»

Команда продолжает борьбу за выход в зону Лиги чемпионов, занимая 6-е место в таблице Примеры с 31-м очком в активе. «Реал Сосьедад» отстает от 4-й позиции на 7 баллов.

Команда стабильно набирает очки в последнее время. У «Реал Сосьедада» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 10 матчей подряд.

За этот период команда по 5 раз выиграла и сыграла вничью. В последних 3-х матчах «Реал Сосьедад» делил очки со своими соперниками, сыграв с одинаковыми счетами 0:0. Команда набирала один балл во встречах с «Интером», «Бетисом» и «Кадисом».

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«Сосьедад» набрал 18 очков из 27-и возможных на своем поле. В предстоящем матче команда встретится с «Алавесом», который является кандидатом на вылет из Примеры. «Реал Сосьедад» будет явным фаворитом в этой встрече.

«Алавес»

Команда занимает 16-е место в таблице Примеры, отставая от зоны вылета всего на 3 балла. «Алавес» проводит не самый удачный сезон, но и перед началом чемпионата не было иллюзий по поводу этой команды.

За 18 встреч «Алавес» забил катастрофически мало. Команда отличилась лишь 14 раз при 24-х забитых. К тому же, в последних 4-х турах «Алавес» не сумел забить ни одного гола.

За этот период команда трижды проиграла «Реалу» (0:1), «Жироне» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (0:1), а также сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0). Последний раз «Алавес» одерживал победу в Примере в матче с «Гранадой» (3:1). Игра проводилась 24-го ноября 2023-го года.

Команда занимает 3-е место с конца в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 3 балла в 9-и встречах. К тому же, в последней очной встрече «Алавеса» и «Реал Сосьедада» вторые победили с минимальным счетом 1:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1.57. Успех «Алавеса» оценивается в 6.80, ничья — в 4.00.

«Реал Сосьедад» очень хорош в последнее время, а «Алавес» до сих пор находится в яме. Можно предположить, что гости так и не смогут забить гол.

Поэтому наши прогноз и ставка — Только «Реал Сосьедад» забьет за 2.30.

Еще один вариант ставки — Фора «Реал Сосьедада» -1 за 1.95.