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    Прервет ли «Блэкберн» свою серию поражений?

    «Блэкберн» — «Ротерхэм». Ставки (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Англии 1 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ротерхэм»
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    «Блэкберн» примет дома «Ротерхэм» в матче 26 тура Чемпионшипа, который состоится 1 января в 18:00 по мск. «Блэкберн» — «Ротерхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
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    «Блэкберн»

    У «бродяг» начался сложный период. Сейчас они идут на серии из четырех поражений. Тем не менее 3 из 4 поражений были на выезде. Есть шанс, что дома команда выступит немного лучше.

    Тем не менее в прошлый раз на своем поле «Блэкберн» проиграл. Он уступил «Уотфорду» 1:2. Ранее на «Эвуд Парк» коллектив проиграл «Лидсу» 0:2 и обыграл «Бристоль Сити» 2:1.

    Если конкретно про серию поражений, то кроме «Уотфорда» хозяев обидели «Саутгемптон» (0:4), «Хаддерсфилд» (0:3) и «Халл Сити» (2:3).

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    По итогу сейчас «Блэкберн» имеет 31 очко и занимает 15-е место в таблице. Из-за последних неудач клуб набрал 46 пропущенных мячей, что делает его одним из худших в плане результативных ошибок.

    «Ротерхэм»

    Единственное, на что может рассчитывать «Ротерхэм» в случае победы, это подъем на 23-е место. Команда достаточно много потеряла и теперь плетется в самом конце турнирной таблицы с 17 очками на счету.

    «Мельникам» пока не светит спасение. Они отстают от спасительной 21-й строчки на 8 пунктов. Но в целом результаты гостей слегка улучшились. За два прошлых тура они набрали 4 пункта.

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    • «Ротерхэм» на своем поле с минимальным счетом 1:0 победил «Мидлсбро». Через несколько дней команда сыграла дома вничью с «Сандерлендом» 1:1. Таким образом, клуб из Саут-Йоркшира немного смог очнуться после серии из четырех поражений.

    Более уверенно об этом можно будет сказать, когда «Ротерхэм» выиграет на выезде, ведь до этого ему удавалось набрать 3 пункта в гостях. В этом сезоне у него две ничьи и 10 поражений.

    Прогноз и ставка

    Отталкиваясь от этого, букмекеры дают такие котировки: 1.50 на победу «Блэкберна», 4.60 на ничью и 5.80 на победу «Ротерхэма».

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    «Ротерхэм» проиграл почти все матчи на выезде в этом сезоне, а теперь он отправится в гости к «Блэкберну», который проиграл 4 последних матча и будет настроен на победу в домашних стенах любой ценой.

    Как минимум «бродяги» не проиграют, но из-за своих проблем в обороне пропустят. Выбранная ставка — двойной шанс у «Блэкберна» + обе забьют за 1.87.

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    «Блэкберн» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Блэкберн» свою серию поражений?
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