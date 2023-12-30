«Портимоненсе» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:30 мск. «Портимоненсе» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портимоненсе»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Портимоненсе» на текущий момент занимает 12 место в таблице.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 14 поединках она сумела отличиться всего 16 раз.

Коэффициенты матча Портимоненсе — Спортинг 1X2Новым игрокам 9.005.601.30Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Портимоненсе» снова уступил. Команда потерпела болезненное поражение от «Морейренсе» (2:5).

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Поединки с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. Последняя победа случилась еще пять лет назад.

И уж наверняка хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только силы явно неравны, да и собственных проблем громадье.

«Спортинг»

Эта команда активно сражается за чемпионский титул. Сейчас «Спортинг» находится на вершине турнирной таблицы.

Правда, отрыв от идущей следом «Бенфики» минимальный. Зато атака выглядит уверенно: 30 голов в 14 матчах.

В минувшем туре лиссабонцы в родных стенах переиграли «Порту» (2:0). После чего «Спортинг» еще и одолел «Тонделу» (2:1) в рамках Кубка лиги.

В кадровом плане у гостей не все в ажуре. Из-за перебора карточек поединок пропустит ведущий защитник Гонсалу Инасиу.

Наверняка «Спортинг» будет активно атаковать. Лиссабонцы имеют качественный кадровый потенциал, и явно намереваются сохранить лидерство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.32.

На викторию «Портимоненсе» дают — 8.30, ничья оценена — в 5.80.

Гости по игре выглядят монолитнее, и явно способны прибавить по ходу встречи .

Наш прогноз — Фора «Спортинга» во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.