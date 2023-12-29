«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Кардифф Сити» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кардифф Сити»

Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Кардифф Сити» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.

Валлийцы по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поборется за попадание в топ-6.

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В минувшем туре чемпионата «Кардифф Сити» не сумел выиграть. На родной арене валлийцы расписали мировую с «Плимутом» (2:2).

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Поединки с «Лестером» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.

И уж наверняка валлийцы постараются дать бой лидеру Чемпионшипа. В первом круге им это почти удалось — поражение 1:2.

«Лестер»

Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Лестер» явно намерен быстро вернуться в АПЛ.

В 24 матчах «лисы» одержали 19 побед. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 17 пропущенных мячей.

В предыдущем туре «Лестер» упустил верную победу. Команда в концовке пропустила обидный гол от «Ипсвича» (1:1).

Зато набирает обороты Патсон Дака. Замбиец в 6 матчах отличился уже четырьмя результативными ударами.

И уж точно «Лестер» будет действовать с позиции силы. Правда, все никак не вернется в строй капитан команды Джейми Варди.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 1.66.

На викторию «Кардифф Сити» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.95.

«Лисы» сильнее соперника, и явно постараются как можно быстрее найти бреши в его оборонительных порядках .

Наш прогноз — Победа «Лестера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.