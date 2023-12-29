«Кардифф Сити»
Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Кардифф Сити» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.
Валлийцы по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поборется за попадание в топ-6.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Лестер
В минувшем туре чемпионата «Кардифф Сити» не сумел выиграть. На родной арене валлийцы расписали мировую с «Плимутом» (2:2).
Поединки с «Лестером» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.
И уж наверняка валлийцы постараются дать бой лидеру Чемпионшипа. В первом круге им это почти удалось — поражение 1:2.
«Лестер»
Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Лестер» явно намерен быстро вернуться в АПЛ.
В 24 матчах «лисы» одержали 19 побед. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 17 пропущенных мячей.
В предыдущем туре «Лестер» упустил верную победу. Команда в концовке пропустила обидный гол от «Ипсвича» (1:1).
Зато набирает обороты Патсон Дака. Замбиец в 6 матчах отличился уже четырьмя результативными ударами.
И уж точно «Лестер» будет действовать с позиции силы. Правда, все никак не вернется в строй капитан команды Джейми Варди.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 1.66.
На викторию «Кардифф Сити» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.95.
«Лисы» сильнее соперника, и явно
Наш прогноз — Победа «Лестера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.