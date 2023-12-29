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    «Лисы» начнут без раскачки

    «Кардифф Сити» — «Лестер». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Лестер»
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    Патсон Дака
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Кардифф Сити» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Кардифф Сити»

    Эта команда в нынешнем чемпионате выступает на своем уровне. «Кардифф Сити» на текущий момент находится на 11 месте в таблице.

    Валлийцы по всем параметрам тянут на середняка лиги. При этом нет сомнений, что команда еще поборется за попадание в топ-6.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Лестер

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    В минувшем туре чемпионата «Кардифф Сити» не сумел выиграть. На родной арене валлийцы расписали мировую с «Плимутом» (2:2).

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    Поединки с «Лестером» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза огорчили друг друга.

    И уж наверняка валлийцы постараются дать бой лидеру Чемпионшипа. В первом круге им это почти удалось — поражение 1:2.

    «Лестер»

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Лестер» явно намерен быстро вернуться в АПЛ.

    В 24 матчах «лисы» одержали 19 побед. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 17 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре «Лестер» упустил верную победу. Команда в концовке пропустила обидный гол от «Ипсвича» (1:1).

    Зато набирает обороты Патсон Дака. Замбиец в 6 матчах отличился уже четырьмя результативными ударами.

    И уж точно «Лестер» будет действовать с позиции силы. Правда, все никак не вернется в строй капитан команды Джейми Варди.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лестера» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Кардифф Сити» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.95.

    «Лисы» сильнее соперника, и явно постараются как можно быстрее найти бреши в его оборонительных порядках.

    Наш прогноз — Победа «Лестера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.

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