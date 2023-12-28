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    «Аль-Иттифак» прервет свою серию без побед

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хазм». Прогноз и ставка (к. 1.98) на футбол 28 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Хазм»
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    Джордан Хендерсон
    В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттифак» на своем поле сыграет против «Аль-Хазм». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Хазм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Декабря 2023 года
    Аль-Иттифак
  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 18:00 Аль-Хазм Аль-Хазм
  • Ар-Расс
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    «Аль-Иттифак»

    «Аль-Иттифак» в турнирной таблице текущего чемпионата Саудовской Аравии идет на девятой строке, набрав в 18 поединках 24 зачетных пункта.

    Клуб из города Даммам отпраздновал в текущем первенстве шесть викторий, столько же встреч еще он свел вничью и шесть раз проиграл, забил и пропустил по 21 голу.

    В минувшем туре первенства «рыцари» на выезде уступили со счетом 1:3 «Аль-Насру», продлив тем самым свою серию без викторий до семи матчей, в которой трижды уступали.

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    На своей территории «Аль-Иттифак» в этом первенстве по три раза побеждал и расписывал мировые, а также две встречи проиграл.

    «Аль-Хазм»

    «Аль-Хазм» с 12 набранными баллами засел на самом дне в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От безопасной строки его отделяют четыре очка.

    Клуб из города Эр-Расс смог в текущем первенстве выиграть только два поединка из 18 проведенных, шесть матчей он еще свел вничью и десять встреч проиграл, забил 18 голов при 46 пропущенных.

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  • 25/12/2023

    • В прошлом туре чемпионата аутсайдер на своем поле был разгромлен «Аль-Ахли» со счетом 0:4. И этим фиаско он прервал свою 3-матчевую серию без поражений, где раз победил и расписал две ничьи.

    В гостевых матчах в данном первенстве «Аль-Хазм» еще не побеждал. У него пять мировых исходов и четыре поражения.

    «Аль-Иттифак» обыграл «Аль-Хазм» в четырех из пяти последних очных игр при одном фиаско. Причем все виктории были с разницей в два и более мячей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аль-Иттифак» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Аль-Хазм» дают — 5.28, ничья оценена — в 4.15.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Аль-Иттифак» прервет свою серию без викторий и обыграет в родных стенах главного аутсайдера лиги.

    И также от данного поединка ждем результативного исхода и ставим на тотал больше трех.

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Хазм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттифак» прервет свою серию без побед
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