«Эюпспор» сыграет на своем поле с «Эрзурумспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 20:00 мск. «Эюпспор» — «Эрзурумспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эюпспор»

Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. «Эюпспор» сейчас уверенно лидирует в первом дивизионе.

Более того, команда еще ни разу не сыграла вничью. В 16 поединках добыто 13 побед при трех коллизиях.

В предыдущем туре команда откровенно провалилась. «Эюпспор» разгромно уступил «Гезтепе» (1:5).

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А вот до того «Эюпспор» выиграл в шести матчах кряду. Так что нужно срочно возвращаться на победную тропу.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля и шикарный уровень реализации станут слагаемыми их успеха.

«Эрзурумспор»

Эта команда ныне сражается за повышение в классе. «Эрзурумспор» на текущий момент пребывает на скромной 10 строчке таблицы.

В плане реализации у команды огромнейшие сложности. В 16 матчах игроки «Эрзурумспора» отличились только 17 голами.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела не лучшим образом. «Эрзурумспор» не смог одолеть «Умраниеспор» (1:1).

Причем не выигрывает команда уже почти полтора месяца. Так что тягаться с лидером на равных будет крайне сложно.

И уж явно «Эрзурумспор» будет стараться разжиться хотя бы баллом. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эюпспора» предлагают — 1.31.

На викторию «Эрзурумспора» дают — 9.20, ничья оценена — в 4.90.

«Эюпспор» явно будет активно атаковать, но и соперник способен найти и реализовать свой момент .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.