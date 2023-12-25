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    «Эюпспор» — «Эрзурумспор». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Первая лига Турции, 25 декабря 2023 года

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    «Эюпспор»
    «Эюпспор» сыграет на своем поле с «Эрзурумспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 20:00 мск. «Эюпспор» — «Эрзурумспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Первая лига 25 Декабря 2023 года
    Eyupspor
  • Турция. Первая лига
    •  Eyupspor 20:00 Эрзурумспор Эрзурумспор
  • Турция. Первая лига
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    «Эюпспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит блестяще. «Эюпспор» сейчас уверенно лидирует в первом дивизионе.

    Более того, команда еще ни разу не сыграла вничью. В 16 поединках добыто 13 побед при трех коллизиях.

    В предыдущем туре команда откровенно провалилась. «Эюпспор» разгромно уступил «Гезтепе» (1:5).

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    А вот до того «Эюпспор» выиграл в шести матчах кряду. Так что нужно срочно возвращаться на победную тропу.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Фактор своего поля и шикарный уровень реализации станут слагаемыми их успеха.

    «Эрзурумспор»

    Эта команда ныне сражается за повышение в классе. «Эрзурумспор» на текущий момент пребывает на скромной 10 строчке таблицы.

    В плане реализации у команды огромнейшие сложности. В 16 матчах игроки «Эрзурумспора» отличились только 17 голами.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела не лучшим образом. «Эрзурумспор» не смог одолеть «Умраниеспор» (1:1).

    Причем не выигрывает команда уже почти полтора месяца. Так что тягаться с лидером на равных будет крайне сложно.

    И уж явно «Эрзурумспор» будет стараться разжиться хотя бы баллом. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эюпспора» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Эрзурумспора» дают — 9.20, ничья оценена — в 4.90.

    «Эюпспор» явно будет активно атаковать, но и соперник способен найти и реализовать свой момент.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.

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    «Эюпспор» — «Эрзурумспор»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех!
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