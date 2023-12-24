24 декабря в матче 19-го тура чемпионата Шотландии сыграют «Мазервелл» и «Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Мазервелл» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мазервелл»

Команда из одноименного города в этом сезоне выступает крайне плохо. Сейчас коллектив из Мазервелла располагается только на предпоследней, одиннадцатой позиции в турнирной таблице. В активе «сталеваров» на данный момент всего 16 пунктов.

Сейчас «оранжево-красные» на пять баллов опережает последний «Ливингстон», но на один балл отстают от десятого «Росс Каунти». Отставание от зоны плей-офф Чемпионшипа составляет восемь очков. «Мазервелл» в восемнадцати матчах смог 20 раз поразить ворота соперника и 29 пропустил в свои.

Из Кубка лиги подопечные Стюарта Кеттлуэлла вылетели уже давно. Еще на стадии 1/8 финала команда уступила «Сент-Миррену» (0:1). Что касается Кубка Шотландии, то коллектив только в январе стартует в нем домашним поединком с «Аллоа».

Все прогнозы на футбол

В последних играх «Мазервелл» сыграл вничью с «Сент-Мирреном» (0:0) и «Сент-Джонстоном» (1:1), а до этого было поражение от «Росс Каунти» (0:3). Сейчас у команды серия из 14 матчей без побед. Последняя виктория зафиксирована была еще 3 сентября в матче с «Хартсом» (1:0).

«Рейнджерс»

Коллектив из Глазго продолжает быть одним из главных претендентов на чемпионский титул. Сейчас «джерс» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В активе команды 40 очков. Она на два пункта отстает от лидирующего «Селтика» и имеет игру в запасе.

«Светло-синие» смогли 35 раз поразить ворота соперника и только 8 (меньше всех в лиге) раз пропустили в свои. Безусловно, команда до последнего будет соперничать за золотые награды с «Селтиком». Также «плюшевые мишки» недавно выиграли Кубок лиги. 17 декабря они в финале переиграли «Абердин» (1:0).

Помимо этого, «Рейнджерс» успешно выступил на групповом этапе Лиги Европы. Он занял первое место в группе со «Спартой», «Бетисом» и «Арисом». Команда пробилась в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы. В Кубке Шотландии соперником коллектива станет «Дамбартон».

Подопечные Филиппа Клемана в последних играх переиграли «Сент-Джонсон» (2:0), «Данди» (3:1), «Хартс» (1:0) и «Сент-Миррен» (2:0), а до этого была ничья с «Абердином» (1:1). Последнее поражение в чемпионате было еще 30 сентября в поединке с тем же «Абердином» (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рейнджерс» предлагают поставить за 1.33.

На викторию «Мазервелла» дают 8.90, ничья оценена в 5.30.

Поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что «Рейнджерс» выиграет минимум в два мяча.