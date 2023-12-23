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    «Витория Гимарайнш» быстро добьется своего

    «Витория Гимарайнш» — «Риу Аве». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Риу Аве»
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    «Витория Гимарайнш»
    «Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Риу Аве» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 18:30 мск. «Витория Гимарайнш» — «Риу Аве»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 23 Декабря 2023 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 18:30 Риу Аве Риу Аве
  • Вила-ду-Конде
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    «Витория Гимарайнш»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за попадание в еврокубки. Правда, сейчас «Витория Гимарайнш» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 24 мячей в 14 матчах чемпионата Португалии.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Риу Аве

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  • 1.653.855.20Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. «Витория Гимарайнш» на выезде расписала мировую с «Боавиштой» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того команда выиграла три матча подряд. Причем в одном из них был обыгран мощный «Спортинг» (3:2).

    И уж наверняка «Витория Гимарайнш» будет максимально активна у ворот оппонента. Да и соперник априори слабее.

    «Риу Аве»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Риу Аве» находится на скромном 15 месте, отчаянно сражаясь за выживание.

    Интересно, что в 14 своих поединках «Риу Аве» победил лишь дважды. А вот с голами у команды не особо складывается: всего 16 забитых мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Риу Аве» дома не сумела переиграть столь же скромную «Визелу» (1:1).

    Последняя победа над «Виторией Гимарайнш» случилась без малого три года назад. Да и вообще, в игре команды наблюдается явный кризис.

    Наверняка «Риу Аве» будет действовать строго от обороны. Впрочем, свои шансы гости могут найти в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Риу Аве» дают — 4.85, ничья оценена — в 3.92.

    На стороне «Витории Гимарайнш» преимущество своей арены, к тому же команда выглядит явно веселее одного из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Победа «Витории Гимарайнш» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.99.

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    «Витория Гимарайнш» — «Риу Аве»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Витория Гимарайнш» быстро добьется своего
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