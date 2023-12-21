«Атромитос»
По итогам 14 проведенных туров в греческой Суперлиге «Атромитос» с 15 очками расположился на девятой позиции, но от финальной шестерки отстает всего на два пункта.
Коллектив из города Перистери в данном первенстве смог отпраздновать всего лишь три виктории, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел пять фиаско, забил 18 голов при 27 пропущенных.
В рамках чемпионата страны «сине-белые» не проигрывают вот уже шесть матчей кряду, трижды победив в этом отрезке. В прошлом туре они на своем поле переиграли лидирующий на тот момент «Панатинаикос» 3:2.
На своей территории «Атрамитос» в текущем розыгрыше Суперлиги еще не знал горечи поражений. У команды две виктории и четыре мировых результата.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» с 31 зачетным пунктом расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая всего на очко от лидера.
Коллектив из города Пирей в текущем первенстве смог выиграть десять встреч из 14 проведенных, а также по два раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 34:12.
В прошлом туре чемпионата «легенды» на выезде переиграли «Пансерраикос» со счетом 1:0, а немногим ранее разгромили дома сербскую «Бачка-Тополу» 5:2 в матче Лиги Европы, благодаря чем стали третьими в квартете и продолжат борьбу теперь в Лиге конференций.
Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» еще не проигрывал. У коллектива четыре виктории и два ничейных исхода.
На поле «Атромитоса» два последних очных матча этих клубов завершились вничью — 1:1 и 2:2. А перед этим дважды всухую выиграл «Олимпиакос».
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.39.
На викторию «Атромитоса» дают — 7.65, ничья оценена — в 4.60.
Вполне возможно, что на своем поле «Атрамитос» может отобрать очки у «Олимпиакоса». Но все же немного перестрахуемся и поставим на хозяев с форой +1.
Плюс к этому в данном поединке прогнозируем обмен голами.