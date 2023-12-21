«Атромитос» примет на своем поле «Олимпиакос» в 15-м туре греческой Суперлиги. Матч состоится 21 декабря и начнется в 21:30 по мск. «Атромитос» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атромитос»

По итогам 14 проведенных туров в греческой Суперлиге «Атромитос» с 15 очками расположился на девятой позиции, но от финальной шестерки отстает всего на два пункта.

Коллектив из города Перистери в данном первенстве смог отпраздновать всего лишь три виктории, шесть встреч он еще свел вничью и потерпел пять фиаско, забил 18 голов при 27 пропущенных.

В рамках чемпионата страны «сине-белые» не проигрывают вот уже шесть матчей кряду, трижды победив в этом отрезке. В прошлом туре они на своем поле переиграли лидирующий на тот момент «Панатинаикос» 3:2.

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На своей территории «Атрамитос» в текущем розыгрыше Суперлиги еще не знал горечи поражений. У команды две виктории и четыре мировых результата.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» с 31 зачетным пунктом расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая всего на очко от лидера.

Коллектив из города Пирей в текущем первенстве смог выиграть десять встреч из 14 проведенных, а также по два раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 34:12.

В прошлом туре чемпионата «легенды» на выезде переиграли «Пансерраикос» со счетом 1:0, а немногим ранее разгромили дома сербскую «Бачка-Тополу» 5:2 в матче Лиги Европы, благодаря чем стали третьими в квартете и продолжат борьбу теперь в Лиге конференций.

Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» еще не проигрывал. У коллектива четыре виктории и два ничейных исхода.

На поле «Атромитоса» два последних очных матча этих клубов завершились вничью — 1:1 и 2:2. А перед этим дважды всухую выиграл «Олимпиакос».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.39.

На викторию «Атромитоса» дают — 7.65, ничья оценена — в 4.60.

Вполне возможно, что на своем поле «Атрамитос» может отобрать очки у «Олимпиакоса». Но все же немного перестрахуемся и поставим на хозяев с форой +1.

Плюс к этому в данном поединке прогнозируем обмен голами.