20 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Интер» сыграет против «Болоньи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Интер» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

Команда напрямую вышла в 1/8 финала Кубка Италии, где встретится с довольно мощным противником — «Болоньей». Несмотря на это, «Интер» пожалуй самая сильная итальянская команда в нынешнем сезоне.

У «Интера» самая надежная оборона в Серии А. Команда пропустила всего 7 голов за 16 встреч при 39-и забитых. К тому же, «Интер» очень редко проигрывает.

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Последний раз миланская команда уступила «Сассуоло» (1:2) в рамках Серии А еще в конце сентября этого года. С тех пор «Интер» не проигрывал 15 матчей подряд (11 побед и 4 ничьих).

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В последнем туре миланская команда обыграла «Лацио» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В том матче отличился Лаутаро Мартинес, который в нынешнем сезоне очень хорош. Форвард забил 15 голов за 16 встреч — это лучший показатель в Серии А.

«Болонья»

Команда уже прошла 2 стадии в Кубке Италии, а в 1/8 финала «Болоньи» попался непобедимый «Интер» — это значительно затруднит участие команды в Кубке Италии, но шансы есть всегда.

В 1/32 финала «Болонья» обыграла «Чезену» (2:0), а в 1/16 финала команда была разбита «Верона» (2:0). «Болонья» довольно уверенно разобралась со своими соперниками.

В Серии А команда также показывает отличные результаты, занимая 4-е место в таблице с 28-ю очками в активе, опережая 7-ю позицию на 2 балла. К тому же, в последних 4-х турах «Болонья» непременно набирала очки (3 победы и одна ничья).

Последний раз «Интер» и «Болонья» встречались 7-го октября в рамках 8-го тура Серии А. В том матче команды сыграли вничью (2:2). «Болонья» проигрывала со счетом 0:2, но смогла совершить камбэк и зацепиться за результат. Сможет ли «Болонья» сделать что-то подобное в предстоящем матче?

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Интер» коэффициент на победу которого равен 1.50. Успех «Болоньи» оценивается в 6.40, ничья — в 4.40.

«Интер» показывает сумасшедшую игру в нынешнем сезоне, но и «Болонья» тоже не промах. Можно предположить, что игра получится низовой.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 2.5 меньше за 2.00.

Поэтому наши прогноз и ставка — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.72.