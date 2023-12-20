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    «Несгибаемым» придется прогнуться

    «Байер» — «Бохум». Ставки (к. 1.89) и прогноз на чемпионат Германии 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бохум»
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    Алехандро Гримальдо
    «Байер» примет «Бохум» 19 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 22:30 по мск. «Байер» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Байер»

    Леверкузенцы опережают всех в этом сезоне. Они занимают 1-е место в турнирной таблице. Сейчас команда Хаби Алонсо имеет 39 очков в своем активе. Отрыв от «Баварии» составляет 4 очка, при этом у баварцев на игру меньше.

    «Фармацевты» в последнем туре разгромили «Айнтрахт» со счетом 3:0, который перед этим разнес «Баварию» 5:1. Также «Байер» крупно выиграл у «Мольде» (5:1) и уверенно завершил групповой этап Лиги Европы. В феврале хозяева сыграют в плей-офф.

    Коэффициенты матча Байер — Бохум

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  • 1.197.6013.00Бонус$9500
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    Победив «Падерборн» 2:1 в начале декабря, «красно-черные» вышли в четвертьфинал Кубка Германии. Если учесть ничью со «Штутгартом» (1:1), то выйдет, что «Байер» выиграл 3 из 4 матчей.

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    В нынешнем сезоне «аптекари» не проиграли ни одной встречи. В 15 матчах у них 12 побед и 3 ничьи.

    «Бохум»

    Гости имели на неделе свой успех. Масштабы не такие, как у соперника, но тем не менее свои 6 очков в трех турах они заработали.

    «Бохум» на своем поле разобрал «Унион» со счетом 3:0. Клуб не оставил шансов «Вольфсбургу», выиграв 3:1. И лишь поражение от «Хоффенхайма» 1:3 портит общую картину.

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    • Тем не менее «несгибаемые» проиграли лишь один раз в пяти последних турах чемпионата. Благодаря этому они набрали 16 очков и сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Последние матчи на выезде много очков команде не дали. После победы над «Дармштадтом» 2:1, «Бохум» разошелся нулевой с «Хайденхаймом» и проиграл «Хоффе». Так что в гостях клуб не выигрывает уже 2 тура.

    Прогноз и ставка

    Шансы у «Бохума» минимальные. Букмекеры дают такие котировки на победу одной и другой команды: 1.22 они предлагают на «Байер» и 12.0 — на «Бохум».

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    На данный момент «Байер» находится в прекрасной форме и команда Хаби Алонсо пользуется этим случаем. Победы у «фармацевтов» яркие и результативные. Забивать они любят. Тем более что в их составе есть как минимум три бомбардира.

    Рекомендуемая ставка — победа «Байера» с форой -1.5 за 1.89. Хозяева если и побеждают, то в основном с отрывом.

    Также ставим на тотал больше 3.5 за 1.92. За 2 последних матча «Байер» забил 8 голов, что по 4 в среднем за игру.

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    «Байер» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Несгибаемым» придется прогнуться
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