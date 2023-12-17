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    Этот «Байер» не остановить, у «Айнтрахта» нет шансов

    «Байер» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 декабря 2023 года

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    «Байер»
    17 декабря в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» сыграет против «Айнтрахта». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Байер» — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Декабря 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Байер»

    Эта команда является главной сенсацией чуть ли не во всем европейском футболе. «Байер» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 36-ю очками в активе, опережая «Баварию» на 4 балла. У этой команды есть все для того, чтобы стать новым чемпионом Бундеслиги.

    «Байер» — единственная команда из топ-5 чемпионатов Европы, которая еще ни разу не проиграла во всех турнирах. В Лиге Европы команда Хаби Алонсо набрала максимум очков на групповой стадии.

    Коэффициенты матча Байер — Айнтрахт Ф

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  • 1.355.608.00Бонус$9500
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    У «Байера» самая лучшая оборона в Бундеслиге. Команда пропустила 12 голов за 14 встреч. За последние 5 матчей в чемпионате Германии подопечные Алонсо пропустила всего 4 гола при 12-и забитых.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стоит отметить, что в последних 2-х турах Бундеслиги «Байер» сыграл вничью с «Боруссией» Д (1:1) и «Штутгартом» (1:1). Команда играла против непростых соперников и «Айнтрахт» — один из них.

    «Айнтрахт»

    Команда ведет борьбу за попадание в еврокубки, занимая 7-е место в таблице Бундеслиги с 21-м баллом в активе. «Айнтрахт» показывает интересный футбол, но у команды нет стабильности.

    В последнем туре команда удивила всех болельщиков футбола. «Айнтрахт» не оставил и живого места от «Баварии», разгромив ее со счетом 5:1. «Орлы» вели в счете 3:0 уже к 36-й минуте, команда буквально с 1-х минут начала сминать мюнхенцев.

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    • Несмотря на это, в 2-х предыдущих встречах Бундеслиги «Айнтрахт» проиграл. Команда уступила «Аугсбургу» (1:2) и «Штутгарту» (1:2). Именно нестабильность — главная проблема «Айнтрахта» в нынешнем сезоне.

    Последний раз «орлы» встречались с «Байером» в апреле этого года. В том матче леверкузенская команда обыграла своего соперника со счетом 3:1. В этой встрече у «Айнтрахта» не было шансов, а сейчас «Байер» стал еще сильнее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Байер» коэффициент на победу которого равен 1.35. Успех «Айнтрахта» оценивается в 7.90, ничья — в 5.40.

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    «Байер» сейчас находится в какой-то сумасшедшей форме. Можно предположить, что подопечные Хаби Алонсо одержат уверенную победу, оставив свои ворота в неприкосновенности.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют — нет за 2.00.

    Еще один вариант ставки — Победа «Байера» с форой (-1.5) за 1.93.

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