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    Голевой спектакль обеспечен!

    Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Матч звезд Фонбет Кубка России, 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
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    Вадим Евсеев
    Сборная Пути РПЛ сыграет на своем поле со сборной Пути регионов в рамках матча звезд Фонбет Кубка России. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 14:00 мск. Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Сборная Пути РПЛ

    Эта команда по составу выглядит впечатляюще. Сборная Пути РПЛ собрала под своими знаменами немало звезд российского элитного дивизиона.

    Например, в атаке сыграет талантливейший Сергей Пиняев. А вот в обороне будет действовать его одноклубник по «Локомотиву» Наир Тикнизян.

    Отличный сезон проводит в составе «Краснодара» и хавбек Никита Кривцов. Да и Георгий Мелкадзе из «Сочи» способен прибавить.

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    Не стоит забывать и Максима Максимова. Один из лидеров «Факела» явно постарается показать себя с выгодной стороны.

    И уж наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. Сборная Пути РПЛ явно намеревается продемонстрировать свой класс.

    Сборная Пути регионов

    Эта команда по составу также не выглядит скромно. Сборную Пути регионов на этот матч возглавит Вадим Евсеев, так что действо уже обеспечено!

    В составе номинальных гостей стоит отметить сразу нескольких игроков. Имена Максима Турищева из «Родины» и голкипера Владимира Сугробова из «СКА-Хабаровск» давно на слуху.

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    • Ну а Кирилл Панченко так вообще не нуждается в представлении. Главная звезда команды явно тряхнет стариной.

    Да и Евсеев умеет настроить свою команду как никто другой. Уж чего-чего, а бойцовских качеств у сборной Пути регионов в избытке.

    Наверняка сборная Пути регионов не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается дать бой потенциально более сильному сопернику.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу сборной Пути РПЛ предлагают — 2.31.

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    На викторию сборной Пути регионов дают — 3.21, ничья оценена — в 3.68.

    Обе команды явно будут максимально активны в атаке, так что ждем голевого спектакля.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.10.

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    Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевой спектакль обеспечен!
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