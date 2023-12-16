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    «Боруссия» потеряет очки на поле «Аугсбурга»?

    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на чемпионат Германии 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд
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    Никлас Зюле
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Аугсбурга» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблцие Бундеслиги после 14 сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    Сразу надо сказать, что 12 из 17 баллов команда Йесса Торупа заработала на своем поле.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Боруссия Д

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    «Аугсбург» потерпел лишь одно поражение в семи домашних матчах. Как ни странно, неприятным исключением на этом отрезке стала встреча с «Дармштадтом».

    Также стоит обратить внимание на то, что «Аугсбург» до сих пор забивал во всех матчах на своем поле.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    И еще один факт: во всех предыдущих домашних матчах «Аугсбурга» сыграла ставка на «обе забьют».

    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 14 турах 25 очков.

    Судя по всему, «Дортмунд» можно вычеркивать из списка претендентов на чемпионский титул. Отставание от идущего первым «Байера» составляет уже 11 очков.

    Команда Эдина Терзича выиграла только два из шести предыдущих матчей на выезде.

    При этом на данном отрезке у нее лишь одно поражение. В остальных случаях была зафиксирована ничья.

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    • «Боруссия» ни разу не выиграла в четырех предыдущих матчах. В конце прошлой недели «шмели» уступили на своем поле «Лейпцигу», после чего сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

    «Боруссия» пропустила 12 мячей в семи предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.38, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Боруссии» — за 1.98.

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    «Дортмунд» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах против «Аугсбурга». Но результаты текущего сезона указывают на то, что на этот раз «Боруссия» может оступиться на поле середняка.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.24.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аугсбурга» больше 1,5 за 2.13.

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    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» потеряет очки на поле «Аугсбурга»?
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