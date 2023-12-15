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    Добудет ли «Сабаил» три очка?

    «Сабаил» — «Габала». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Габала»
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    «Сабаил»
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 12:00 мск. «Сабаил» — «Габала»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Декабря 2023 года
    Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабаил 12:00 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Сабаил»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Сабаил» находится на 5 месте таблицы, лишь на 2 очка отставая от третьей строчки.

    Причем с реализацией у команды все относительно неплохо. В 16 поединках чемпионата Азербайджана забито 23 мяча.

    В предыдущем туре команда просто-таки провалилась. На выезде «Сабаил» пропустил четыре безответных мяча от «Сабаха».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Габалой» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при лишь одной виктории.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Сабаил» мечтает о попадании на пьедестал, да и аутсайдера обыгрывать обязан.

    «Габала»

    Эта команда нынче замыкает турнирную таблицу чемпионата. «Габала» набрала всего лишь 11 очков в 16 матчах.

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 16 матчах игроки «Габалы» отправили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Габала» в родных стенах ничего не смогла противопоставить «Кяпазу» (0:3).

    В двух своих последних поединках команда пропустила 6 мячей. А вот до того «Габала» учинила разгром «Турану» (4:0).

    Наверняка «Габала» постарается зацепиться за очки. Отставание от спасительной девятой позиции составляет всего 2 очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Габалы» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Сабаила» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.58.

    «Габала» в последних матчах выглядела откровенно беспомощно, и явно не успеет выбраться из психологической ямы.

    Наш прогноз — Победа «Сабаила». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.

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    «Сабаил» — «Габала»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Сабаил» три очка?
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