«Сабаил» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 12:00 мск. «Сабаил» — «Габала»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сабаил»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Сабаил» находится на 5 месте таблицы, лишь на 2 очка отставая от третьей строчки.

Причем с реализацией у команды все относительно неплохо. В 16 поединках чемпионата Азербайджана забито 23 мяча.

В предыдущем туре команда просто-таки провалилась. На выезде «Сабаил» пропустил четыре безответных мяча от «Сабаха».

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Габалой» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при лишь одной виктории.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Сабаил» мечтает о попадании на пьедестал, да и аутсайдера обыгрывать обязан.

«Габала»

Эта команда нынче замыкает турнирную таблицу чемпионата. «Габала» набрала всего лишь 11 очков в 16 матчах.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 16 матчах игроки «Габалы» отправили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Габала» в родных стенах ничего не смогла противопоставить «Кяпазу» (0:3).

В двух своих последних поединках команда пропустила 6 мячей. А вот до того «Габала» учинила разгром «Турану» (4:0).

Наверняка «Габала» постарается зацепиться за очки. Отставание от спасительной девятой позиции составляет всего 2 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Габалы» предлагают — 2.29.

На викторию «Сабаила» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.58.

«Габала» в последних матчах выглядела откровенно беспомощно , и явно не успеет выбраться из психологической ямы.

Наш прогноз — Победа «Сабаила». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.