«Сабаил»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Сабаил» находится на 5 месте таблицы, лишь на 2 очка отставая от третьей строчки.
Причем с реализацией у команды все относительно неплохо. В 16 поединках чемпионата Азербайджана забито 23 мяча.
В предыдущем туре команда просто-таки провалилась. На выезде «Сабаил» пропустил четыре безответных мяча от «Сабаха».
Матчи с «Габалой» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при лишь одной виктории.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Сабаил» мечтает о попадании на пьедестал, да и аутсайдера обыгрывать обязан.
«Габала»
Эта команда нынче замыкает турнирную таблицу чемпионата. «Габала» набрала всего лишь 11 очков в 16 матчах.
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 16 матчах игроки «Габалы» отправили всего лишь 11 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Габала» в родных стенах ничего не смогла противопоставить «Кяпазу» (0:3).
В двух своих последних поединках команда пропустила 6 мячей. А вот до того «Габала» учинила разгром «Турану» (4:0).
Наверняка «Габала» постарается зацепиться за очки. Отставание от спасительной девятой позиции составляет всего 2 очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Габалы» предлагают — 2.29.
На викторию «Сабаила» дают — 2.79, ничья оценена — в 3.58.
«Габала»
Наш прогноз — Победа «Сабаила». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.43.