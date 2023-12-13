13 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» сыграет против «Шахтера». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Порту» — «Шахтер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Порту»

Коллектив из одноименного города продолжает вести борьбу за чемпионство. По итогам первых тринадцати туров «портистас» занимают второе место в турнирной таблице. В их активе 31 пункт. Столько же набранных баллов у лидирующего «Спортинга», на один балл отстает «Бенфика», на два — «Брага».

Команда из Порту смогла 21 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустила в свои. Также «драконы» уже пробились в 1/8 финала Кубка Португалии, где сыграет против «Эшторила». А вот в Кубке лиги команда пока идет последней в своей группе.

Коэффициенты матча Порту — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 1.454.807.20Бонус$9500

В Лиге чемпионов «сине-белые» переиграли «Шахтер» (3:1), дважды победили «Антверпен» (4:1, 2:0) и два раза уступили «Барселоне» (0:1, 1:2). Для продолжения борьбы в самом престижном клубном турнире Старого Света «Порту» достаточно сыграть вничью в этой игре.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних играх чемпионата подопечные Сержиу Консейсау переиграли «Каса Пиа» (3:1), «Фамаликан» (3:0) и «Виторию Гимарайнш» (2:1). До этого же команда уступила дома «Эшторилу» (0:1).

«Шахтер»

Донецкая команда, как и всегда, борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Украины. Правда, сейчас у нее есть серьезная конкуренция и не только от киевского «Динамо». «Горняки» за одиннадцать матчей смогли 26 раз поразить ворота соперников и всего тринадцать пропустили в свои.

«Оранжево-черные» имеют в своем активе 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Кривбасса» и «Днепра-1» на три пункта и от третьего «Полесья» — на один. Правда, у «Шахтера» есть две игры в запасе, поэтому по потерянным очкам он является лучшим.

В Лиге чемпионов «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3), дважды победили «Антверпен» (3:2, 1:0) и обменялись победами с «Барселоной» (1:2, 1:0). В итоге команда смогла набрать девять очков и занимает третье место. Только победа позволит украинцам пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, любой другой результат отправит их в Лигу Европы.

В последних матчах подопечные Марино Пушича переиграли ровненский «Верес» (2:0) и харьковский «Металлист 1925» (2:0). До этого же была зафиксирована ничья с житомирским «Полесьем» (0:0) и поражение от «Днепра-1» (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Порту» предлагают поставить за 1.46.

На викторию «Шахтера» дают 7.20, ничья оценена в 4.70.

Сделаем ставку на то, что команды забьют друг другу.

Также поставим на то, что соперники сыграют вничью.