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    «Пюник» снова обыграет «Арарат»?

    «Пюник» — «Арарат». Ставки (к. 1.67) и прогноз на чемпионат Армении 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Арарат»
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    Ованес Арутюнян
    В 20-м туре чемпионата Армении «Пюник» примет «Арарат» на стадионе «Республиканский». Игра состоится 11 декабря в 13:00 по мск. «Пюник» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 11 Декабря 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 13:00 Арарат Арарат
  • Ереван
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    «Пюник»

    Если посмотреть на недавние матчи команды, то можно увидеть, что команда немного сбавила, так как на смену серии побед пришла серия ничьих.

    В конце ноября «Пюник» сыграл вничью с «Шираком» 1:1 на выезде, а после этого 6 декабря разошелся миром с «Алашкертом» с тем же счетом.

    Предшествовал этим результатам успех в 1/8 Кубка Армении, где «Пюник» обыграл «Арарат» 3:1 в дополнительное время. Победная серия в чемпионате до ничьих длилась 5 поединков.

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    На данный момент у «Пюника» 47 очков. Он возглавляет таблицу, не имея ни одного поражения и 49 забитых голов, что является наивысшим результатом сейчас.

    «Арарат»

    «Арарат» после трех неудач подряд опустился на 7-ю позицию в лиге. На данный период времени клуб имеет 20 набранных баллов.

    В активе гостей 6 побед, 2 ничьи и 11 поражений. Они проиграли 4 из 5 последних поединков турнира.

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    • «Арарат» не справился с «Алашкертом» (0:1). Он также уступил «Урарту» 1:2 и клубу «Арарат-Армения» 0:1.

    Гости выиграли только 3 выездных матча из девяти сыгранных в этом сезоне при пяти поражениях.

    Прогноз и ставка

    Ставка на «Пюник» принимается с котировкой 1.17. На «Арарат» можно поставить за 13.0.

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    «Пюник» давно не проигрывал этому сопернику и в трех из пяти встреч он праздновал победу. В нынешнем сезоне клуб дважды обыграл соперника. В чемпионате он разгромил его 5:0.

    После серии скромных ничьих уверенности в крупной победе «Пюника» нет, но он однозначно должен выиграть. Возьмем П1 + обе забьют (нет) за 1.67, так как «Пюник» не пропустил в трех из пяти матчей против «Арарата».

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    «Пюник» — «Арарат»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» снова обыграет «Арарат»?
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