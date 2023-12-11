В 20-м туре чемпионата Армении «Пюник» примет «Арарат» на стадионе «Республиканский». Игра состоится 11 декабря в 13:00 по мск. «Пюник» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пюник»

Если посмотреть на недавние матчи команды, то можно увидеть, что команда немного сбавила, так как на смену серии побед пришла серия ничьих.

В конце ноября «Пюник» сыграл вничью с «Шираком» 1:1 на выезде, а после этого 6 декабря разошелся миром с «Алашкертом» с тем же счетом.

Предшествовал этим результатам успех в 1/8 Кубка Армении, где «Пюник» обыграл «Арарат» 3:1 в дополнительное время. Победная серия в чемпионате до ничьих длилась 5 поединков.

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На данный момент у «Пюника» 47 очков. Он возглавляет таблицу, не имея ни одного поражения и 49 забитых голов, что является наивысшим результатом сейчас.

«Арарат»

«Арарат» после трех неудач подряд опустился на 7-ю позицию в лиге. На данный период времени клуб имеет 20 набранных баллов.

В активе гостей 6 побед, 2 ничьи и 11 поражений. Они проиграли 4 из 5 последних поединков турнира.

«Арарат» не справился с «Алашкертом» (0:1). Он также уступил «Урарту» 1:2 и клубу «Арарат-Армения» 0:1.

Гости выиграли только 3 выездных матча из девяти сыгранных в этом сезоне при пяти поражениях.

Прогноз и ставка

Ставка на «Пюник» принимается с котировкой 1.17. На «Арарат» можно поставить за 13.0.

«Пюник» давно не проигрывал этому сопернику и в трех из пяти встреч он праздновал победу. В нынешнем сезоне клуб дважды обыграл соперника. В чемпионате он разгромил его 5:0.

После серии скромных ничьих уверенности в крупной победе «Пюника» нет, но он однозначно должен выиграть. Возьмем П1 + обе забьют (нет) за 1.67, так как «Пюник» не пропустил в трех из пяти матчей против «Арарата».