«Атлетико» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 16:00 мск. «Атлетико» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

Мадридская команда продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне испанской Примеры. Мадридцы в настоящий момент занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 31 пункт. При этом, у «матрасников» есть игра в запасе.

Сейчас столичная команда на семь пунктов отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» и на три — от «Барселоны». Коллектив из столицы Испании смог тридцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только тринадцать мячей.

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Также «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. Команда набрала одиннадцать очков в пяти матчах, добыв три победы и дважды сыграв вничью, и досрочно вышла в плей-офф турнира. Соперниками по группе являются «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

Календарь и таблица испанской Примеры

В последних играх подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Барселоне» (0:1) и в родных стенах переиграли «Мальорку» (1:0) и «Вильярреал» (3:1), а до этого на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2). Перед этим же у команды было шесть подряд победных встреч.

«Альмерия»

«Красно-белые» пока что проваливают текущий сезон. У них даже не получается толком бороться за выживание, поскольку идут последними и имеют большие отставания от соперников. «УДА» смогла лишь шестнадцать раз забить в ворота соперника, а в свои пропустила 37 (больше всех в лиге).

По итогам пятнадцати туров в активе команды из Альмерии только четыре очка — одиннадцать поражений и четыре ничьи без единой победы. Сейчас коллектив из одноименного города отстает на три очка от «Гранады», на пять — от «Сельты» и на целых семь — от спасительного семнадцатого места, которое занимает «Мальорка».

Также на неделе «Альмерия» была вынуждена прекратить борьбу в Кубке Испании. Она сначала прошла «Талаверу» (2:0), но проиграла «Барбастро» (0:1). Оно, может быть, и к лучшему, ведь главной задачей команды остается сохранение прописки в элите.

В последней игре чемпионата альмерийцы в родных стенах сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), а до этого было шесть поражений. Команда так и не добыла ни одной виктории, поэтому ее дела крайне плохи как по игре, так и по результатам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.22.

На викторию «Альмерии» дают 13.50, ничья оценена в 7.00.

Поставим на то, что обе команды смогут забить.

Также сделаем ставку на уверенную победу «Атлетико», но немного перестрахуемся.