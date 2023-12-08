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    Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?

    «Хетафе» — «Валенсия». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 декабря 2023 года

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    «Хетафе» — фаворит матча
    8 декабря в 16-м туре испанской Примеры «Хетафе» в родных стенах сразится с «Валенсией». Начало игры — в 23:00 по мск. «Хетафе» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Декабря 2023 года
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    «Хетафе»

    Команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 15 матчах игроки «Хетафе» сумели отличиться всего лишь 17 голами.

    Коэффициенты матча Хетафе — Валенсия

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  • 2.752.952.95Бонус$9500
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    Свой последний поединок клуб из пригорода Мадрида провел успешно. На выезде он не без труда обыграл «Ацнету» (2:1) из 4-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Испании.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и шести ничьих, так что у хозяева хорошие шансы как минимум не проиграть.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» пока занимают пятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками. В последнем туре они проиграли в гостях одному из лидеров «Жироне» со счетом 1:2.

    В начале второго тайма Уго Дуро вывел «Валенсию», но сил удержать победу или хотя бы взять очко у команды не хватило. В концовке «Жирона» забила два мяча и вырвала три очка.

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    • Вообще команда Рубена Барахи испытывает небольшой спад, но в последнем матче в 1/32 финала Кубка Испании смогла обыграть «Арозу» (1:0) из 4-го дивизиона.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу (в трех последних турах Примеры не выиграл), проиграв дважды, так что у гостей не лучшие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хетафе» коэффициент на победу которого равен 2,75. Успех «Валенсии» оценивается в 2,95, ничья — также в 2,95.

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    В четырех из шести последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,75.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,25, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Хетафе» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?
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