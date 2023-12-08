8 декабря в 16-м туре испанской Примеры «Хетафе» в родных стенах сразится с «Валенсией». Начало игры — в 23:00 по мск. «Хетафе» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хетафе»

Команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Хетафе» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 15 матчах игроки «Хетафе» сумели отличиться всего лишь 17 голами.

Коэффициенты матча Хетафе — Валенсия 1X2Новым игрокам 2.752.952.95Бонус$9500

Свой последний поединок клуб из пригорода Мадрида провел успешно. На выезде он не без труда обыграл «Ацнету» (2:1) из 4-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Испании.

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В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и шести ничьих, так что у хозяева хорошие шансы как минимум не проиграть.

«Валенсия»

«Летучие мыши» пока занимают пятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 19 очками. В последнем туре они проиграли в гостях одному из лидеров «Жироне» со счетом 1:2.

В начале второго тайма Уго Дуро вывел «Валенсию», но сил удержать победу или хотя бы взять очко у команды не хватило. В концовке «Жирона» забила два мяча и вырвала три очка.

Вообще команда Рубена Барахи испытывает небольшой спад, но в последнем матче в 1/32 финала Кубка Испании смогла обыграть «Арозу» (1:0) из 4-го дивизиона.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу (в трех последних турах Примеры не выиграл), проиграв дважды, так что у гостей не лучшие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Хетафе» коэффициент на победу которого равен 2,75. Успех «Валенсии» оценивается в 2,95, ничья — также в 2,95.

В четырех из шести последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хетафе» выиграет за 2,75.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,25, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.