«Кастельон» сыграет на своем поле с «Реал Овьедо» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 23:00 мск. «Кастельон» — «Реал Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кастельон»

Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу испанском дивизионе. «Кастельон» там находится на 1 месте таблицы, сражаясь за повышение в классе.

Причем проиграла команда всего в двух матчах из 15. Да и пропускает она нечасто: всего 14 мячей в 15 поединках своего дивизиона.

В предыдущем туре чемпионата «Кастельон» добыл яркую викторию. Дома команда учинила разгром «Линаресу» (4:1).

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Очевидно, что «Кастельон» постарается пробиться в следующий раунд Кубка. Родные стены должны в этом помочь.

И уж наверняка хозяева будут максимально активны в атаке. Интересно, что последнее очное свидание с «Реал Овьедо» завершилось для команды победой (1:0).

«Реал Овьедо»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Сегунды. На текущий момент «Реал Овьедо» пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 18 матчах игроки «Реал Овьедо» сумели отличиться всего лишь 17 результативными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Реал Овьедо» дома уверенно расправился с «Эспаньолом» (2:0).

А вот до того команда потерпела обидную коллизию. «Синие» уступили скромному «Мирандесу» со счетом 1:2.

Наверняка «Реал Овьедо» будет действовать первым номером. «Синие», ко всему прочему, имеют надежные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кастельона» предлагают — 2.61.

На викторию «Реал Овьедо» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.26.

Гости неплохо обороняются , к тому же в своем последнем матче выглядели прилично в атаке.

Наш прогноз — Победа «Реал Овьедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.22.