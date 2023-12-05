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    Сумеет ли «Реал Овьедо» переиграть «Кастельон»?

    «Кастельон» — «Реал Овьедо». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кастельон» — «Реал Овьедо»
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    «Реал Овьедо»
    «Кастельон» сыграет на своем поле с «Реал Овьедо» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 23:00 мск. «Кастельон» — «Реал Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Кастельон»

    Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу испанском дивизионе. «Кастельон» там находится на 1 месте таблицы, сражаясь за повышение в классе.

    Причем проиграла команда всего в двух матчах из 15. Да и пропускает она нечасто: всего 14 мячей в 15 поединках своего дивизиона.

    В предыдущем туре чемпионата «Кастельон» добыл яркую викторию. Дома команда учинила разгром «Линаресу» (4:1).

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    Очевидно, что «Кастельон» постарается пробиться в следующий раунд Кубка. Родные стены должны в этом помочь.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активны в атаке. Интересно, что последнее очное свидание с «Реал Овьедо» завершилось для команды победой (1:0).

    «Реал Овьедо»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Сегунды. На текущий момент «Реал Овьедо» пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 18 матчах игроки «Реал Овьедо» сумели отличиться всего лишь 17 результативными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Реал Овьедо» дома уверенно расправился с «Эспаньолом» (2:0).

    А вот до того команда потерпела обидную коллизию. «Синие» уступили скромному «Мирандесу» со счетом 1:2.

    Наверняка «Реал Овьедо» будет действовать первым номером. «Синие», ко всему прочему, имеют надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кастельона» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Реал Овьедо» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.26.

    Гости неплохо обороняются, к тому же в своем последнем матче выглядели прилично в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Реал Овьедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.22.

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    «Кастельон» — «Реал Овьедо»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Реал Овьедо» переиграть «Кастельон»?
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