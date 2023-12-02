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    «Бавария» разорвет «Унион», а Кейн оформит хет-трик?

    «Бавария» — «Унион» Берлин. Ставка (к. 7.50) и прогноз на чемпионат Германии 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Унион» Берлин
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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле против берлинского «Униона» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, в Мюнхене — начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Унион» Берлин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 12 матчах 32 очка — на два меньше, чем леверкузенский «Байер».

    Ранее на этой неделе «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче Лиги чемпионов. Нули на «Альянц Арене» стали большим сюрпризом, но, по всей видимости, Рекордмайстер решил сэкономить силы, учитывая, что вопрос с выходом в плей-офф ЛЧ был решен еще в начале месяца.

    Коэффициенты матча Бавария — Унион

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  • 1.159.0018.00Бонус$9500
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    Как и «Байер», «Бавария» еще ни разу не проигрывала в текущем чемпионате Германии. При этом ее победная серия составляет уже шесть матчей.

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    На этом отрезке команда Томаса Тухеля забила 25 мячей. Больше всех постарался Гарри Кейн: англичанин с 18 точными ударами возглавляет список бомбардиров Бундеслиги.

    «Бавария» потеряла только два очка в шести предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата.

    «Унион»

    «Унион» тем временем находится на предпоследней строчке после 12 сыгранных матчей, в которых набрал лишь семь очков.

    После сенсационного прорыва в прошлом сезоне в этом «Унион» пока что претендует на звание главного разочарования.

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    • Дошло до того, что руководству клуба пришлось увольнять Урса Фишера, который был главным творцом всех достижений команды в предыдущих сезона. Увы, всё это осталось в прошлом.

    Безвыигрышная серия «Униона» составляет уже 16 матчей. На этом отрезке у берлинского клуба три ничьи и 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.90, а победу «Униона» — за 18.50.

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    В прошлом сезоне «Бавария» разбила топовый «Унион» на своем поле со счетом 3:0.

    Учитывая текущее состояние гостей, не исключено, что на этот раз мюнхенская машина забьет не меньше пяти-шести мячей. Кто-кто, а она на это точно способна. Тем более команда Тухеля будет заряжена после неудачной игры с «Копенгагеном».

    Ставка — тотал «Баварии» больше 3,5 за 2.44.

    Также можно рассмотреть ставки на голы Гарри Кейна. Например, на тотал голов Кейна больше 1,5 за 2.87 или на тотал голов англичанина больше 2,5 за 7.50. В таком матче он спокойно может оформить хет-трик.

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    «Бавария» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» разорвет «Унион», а Кейн оформит хет-трик?
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