«Гремио» сыграет на своем поле против «Гояс» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 01:00 мск. «Гремио» — «Гояс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гремио»

«Гремио» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 36 сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.

Еще пару недель назад клуб из Порту-Алегри входил в число претендентов на чемпионский титул, но сейчас уже очевидно, что он вряд ли поднимется выше третьей строчки.

«Гремио» провалил два недавних матча — против «Коринтианса» и «Атлетико Минейро».

В обоих случаях команда Ренато Гаушо потерпела поражения, причем во втором случае с разгромным счетом — 0:3.

Примечательно, что перед этим у «Гремио» была серия из пяти побед.

В контексте предстоящей встречи есть смысл отметить, что «Гремио» проиграл лишь три из 17 домашних матчей в текущей кампании.

«Гояс»

«Гояс» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 35 турах 35 очков.

Несмотря на то, что у клуба из Гоянии есть игра в запасе, все равно с трудом верится, что он сохранит место в элитном дивизионе.

Недавние результаты тоже указывают на то, что болельщикам команды вряд ли стоит рассчитывать на хеппи-энд.

Все прогнозы на футбол

«Гояс» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда Гуто Феррейры забила лишь два гола.

Прогноз и ставка

На «Гремио» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Гояс» — за 7.00.

Скорее всего, хозяева продлят серию поражений гостей, который очень слабо проводят заключительный отрезок сезона.

Ставка — победа «Гремио» с форой (-1,5) за 2.18.