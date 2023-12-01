«Гремио»
«Гремио» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 36 сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.
Еще пару недель назад клуб из Порту-Алегри входил в число претендентов на чемпионский титул, но сейчас уже очевидно, что он вряд ли поднимется выше третьей строчки.
«Гремио» провалил два недавних матча — против «Коринтианса» и «Атлетико Минейро».
В обоих случаях команда Ренато Гаушо потерпела поражения, причем во втором случае с разгромным счетом — 0:3.
Примечательно, что перед этим у «Гремио» была серия из пяти побед.
В контексте предстоящей встречи есть смысл отметить, что «Гремио» проиграл лишь три из 17 домашних матчей в текущей кампании.
«Гояс»
«Гояс» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 35 турах 35 очков.
Несмотря на то, что у клуба из Гоянии есть игра в запасе, все равно с трудом верится, что он сохранит место в элитном дивизионе.
Недавние результаты тоже указывают на то, что болельщикам команды вряд ли стоит рассчитывать на хеппи-энд.
«Гояс» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда Гуто Феррейры забила лишь два гола.
Прогноз и ставка
На «Гремио» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Гояс» — за 7.00.
Скорее всего, хозяева продлят серию поражений гостей, который очень слабо проводят заключительный отрезок сезона.
Ставка — победа «Гремио» с форой (-1,5) за 2.18.