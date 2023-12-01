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    «Гремио» продлит серию поражений «Гояс»?

    «Гремио» — «Гояс». Ставка (к. 2.18) и прогноз на чемпионат Бразилии 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Гояс»
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    Луис Суарес
    «Гремио» сыграет на своем поле против «Гояс» в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 01:00 мск. «Гремио» — «Гояс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Гремио»

    «Гремио» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 36 сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.

    Еще пару недель назад клуб из Порту-Алегри входил в число претендентов на чемпионский титул, но сейчас уже очевидно, что он вряд ли поднимется выше третьей строчки.

    «Гремио» провалил два недавних матча — против «Коринтианса» и «Атлетико Минейро».

    В обоих случаях команда Ренато Гаушо потерпела поражения, причем во втором случае с разгромным счетом — 0:3.

    Примечательно, что перед этим у «Гремио» была серия из пяти побед.

    В контексте предстоящей встречи есть смысл отметить, что «Гремио» проиграл лишь три из 17 домашних матчей в текущей кампании.

    «Гояс»

    «Гояс» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 35 турах 35 очков.

    Несмотря на то, что у клуба из Гоянии есть игра в запасе, все равно с трудом верится, что он сохранит место в элитном дивизионе.

    Недавние результаты тоже указывают на то, что болельщикам команды вряд ли стоит рассчитывать на хеппи-энд.

    Все прогнозы на футбол

    «Гояс» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда Гуто Феррейры забила лишь два гола.

    Прогноз и ставка

    На «Гремио» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Гояс» — за 7.00.

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    Скорее всего, хозяева продлят серию поражений гостей, который очень слабо проводят заключительный отрезок сезона.

    Ставка — победа «Гремио» с форой (-1,5) за 2.18.

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    «Гремио» — «Гояс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Гремио» продлит серию поражений «Гояс»?
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