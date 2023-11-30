«Айнтрахт»
В квартете G «Айнтрахт» занимает второе место. За плечами команды 9 набранных очка. В четырех матчах немецкий клуб выиграл у ХИКа (1:0 — победа в гостях, 6:0 — победа дома), «Абердина» (2:1), но проиграл ПАОКу (1:2 — поражение в гостях).
«Айнтрахт» как минимум обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги конференций, как вторая команда своего квартета. Однако коллектив из Франкфурта стремится занять первую строчку. Для этого «Айнтрахту» нужно побеждать ПАОК в предпоследнем туре групповой стадии Лиги конференций.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — ПАОК
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 7 место при 18 очках. В 12-м туре немецкой Бундеслиги участник Лиги конференций проиграл «Штутгарту» (1:2).
ПАОК
Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице 4 место и отстает от лидера «Панатинаикоса» всего на 2 очка.
В минувшем 12 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение команде «Пансерраикос» (5:0).
В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовали победы над немецким «Айнтрахтом» (2:1). В матчах с «Абердином» греки набрали 4 очка.
В предстоящей игре 3-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» можно
поставить за 1.60, ничью оценивают в 4.25. А на победу ПАОКа — 5.05.
Прогноз: Обе команды сейчас начнут выяснять кто лучше и будут стремиться занять лидирующую строчку в турнире.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Альтернативный прогноз: Можно ожидать в матче от трех забитых голов и более.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.