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    Обойдет ли «Айнтрахт» соперника в турнирной таблице?

    «Айнтрахт» — ПАОК. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет G, 30 ноября 2023 года

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    «Айнтрахт» — ПАОК
    В четверг, 30 ноября немецкий «Айнтрахт» на своём поле примет греческий ПАОК. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Айнтрахт» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 30 Ноября 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 23:00 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    «Айнтрахт»

    В квартете G «Айнтрахт» занимает второе место. За плечами команды 9 набранных очка. В четырех матчах немецкий клуб выиграл у ХИКа (1:0 — победа в гостях, 6:0 — победа дома), «Абердина» (2:1), но проиграл ПАОКу (1:2 — поражение в гостях).

    «Айнтрахт» как минимум обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги конференций, как вторая команда своего квартета. Однако коллектив из Франкфурта стремится занять первую строчку. Для этого «Айнтрахту» нужно побеждать ПАОК в предпоследнем туре групповой стадии Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — ПАОК

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  • 1.604.405.50Бонус$9500
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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 7 место при 18 очках. В 12-м туре немецкой Бундеслиги участник Лиги конференций проиграл «Штутгарту» (1:2).

    ПАОК

    Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице 4 место и отстает от лидера «Панатинаикоса» всего на 2 очка.

    В минувшем 12 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение команде «Пансерраикос» (5:0).

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    • В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовали победы над немецким «Айнтрахтом» (2:1). В матчах с «Абердином» греки набрали 4 очка.

    В предстоящей игре 3-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» можно
    поставить за 1.60, ничью оценивают в 4.25. А на победу ПАОКа — 5.05.

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    Прогноз: Обе команды сейчас начнут выяснять кто лучше и будут стремиться занять лидирующую строчку в турнире.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: Можно ожидать в матче от трех забитых голов и более.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.

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    «Айнтрахт» — ПАОК: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Айнтрахт» соперника в турнирной таблице?
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