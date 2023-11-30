В четверг, 30 ноября немецкий «Айнтрахт» на своём поле примет греческий ПАОК. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Айнтрахт» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Айнтрахт»

В квартете G «Айнтрахт» занимает второе место. За плечами команды 9 набранных очка. В четырех матчах немецкий клуб выиграл у ХИКа (1:0 — победа в гостях, 6:0 — победа дома), «Абердина» (2:1), но проиграл ПАОКу (1:2 — поражение в гостях).

«Айнтрахт» как минимум обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги конференций, как вторая команда своего квартета. Однако коллектив из Франкфурта стремится занять первую строчку. Для этого «Айнтрахту» нужно побеждать ПАОК в предпоследнем туре групповой стадии Лиги конференций.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — ПАОК 1X2Новым игрокам 1.604.405.50Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Германии «Айнтрахт» занимает 7 место при 18 очках. В 12-м туре немецкой Бундеслиги участник Лиги конференций проиграл «Штутгарту» (1:2).

ПАОК

Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице 4 место и отстает от лидера «Панатинаикоса» всего на 2 очка.

В минувшем 12 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение команде «Пансерраикос» (5:0).

В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовали победы над немецким «Айнтрахтом» (2:1). В матчах с «Абердином» греки набрали 4 очка.

В предстоящей игре 3-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» можно

поставить за 1.60, ничью оценивают в 4.25. А на победу ПАОКа — 5.05.

Прогноз: Обе команды сейчас начнут выяснять кто лучше и будут стремиться занять лидирующую строчку в турнире.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать в матче от трех забитых голов и более.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.98.