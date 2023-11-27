«Спортинг» Хихон
С 29 набранными очками «Спортинг» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Сегунды. От второго места он отстает на три балл, но имеет игру в запасе.
Хихонский коллектив в этом чемпионате выиграл восемь встреч из 16 проведенных, пять матчей еще свел вничью и потерпел три фиаско, забил 23 гола при 13 пропущенных.
Коэффициенты матча Спортинг Хихон — Эльденсе
Сейчас у «красно-белых» в рамках первенства страны 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды победили и четыре матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре — в гостях с аутсайдером «Алькорконом».
Календарь и таблица испанской Примеры
Домашние встречи «Спортинг» проводит очень сильно и еще ни кому не проигрывал в данном чемпионате. У коллектива пять викторий и две ничьи.
«Эльденсе»
«Эльденсе» — это новичок второго испанского дивизиона, который на текущий момент находится в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф четыре пункта.
«Сине-гранатовые» за 16 проведенных игр первенства отпраздновали виктории в шести из них. Еще по пять матчей они проиграли и свели вничью. Разница мячей составляет 22:22.
Клуб из города Эльда не уступает в рамках чемпионата вот уже как семь поединков кряду, выиграв за это время четыре игры при трех мировых, одна из которых была в прошлом туре дома с «Мирандесом» 2:2.
На выезде в текущем розыгрыше Сегунды «Эльденсе» выиграл три матча, столько же раз он еще проиграл и расписал две мировые.
Ранее между собой эти коллективы не встречались. Так что это будет для них дебютный очный поединок.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 1.68, победа «Эльденсе» — 5.05, ничья — 3.76.
«Спортинг», который отлично выступает при своих зрителях, наверняка возьмет три очка в игре с новичком лиги. В общем, прогнозируем викторию хозяев и ставим на них с форой -1.
И также от данной игры мы ждем верхового исхода, и ставим на тотла больше 2,5.
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