Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эльденсе» в 17 туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 27 ноября, начнется в 23:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Эльденсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спортинг» Хихон

С 29 набранными очками «Спортинг» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Сегунды. От второго места он отстает на три балл, но имеет игру в запасе.

Хихонский коллектив в этом чемпионате выиграл восемь встреч из 16 проведенных, пять матчей еще свел вничью и потерпел три фиаско, забил 23 гола при 13 пропущенных.

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Сейчас у «красно-белых» в рамках первенства страны 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды победили и четыре матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре — в гостях с аутсайдером «Алькорконом».

Календарь и таблица испанской Примеры

Домашние встречи «Спортинг» проводит очень сильно и еще ни кому не проигрывал в данном чемпионате. У коллектива пять викторий и две ничьи.

«Эльденсе»

«Эльденсе» — это новичок второго испанского дивизиона, который на текущий момент находится в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф четыре пункта.

«Сине-гранатовые» за 16 проведенных игр первенства отпраздновали виктории в шести из них. Еще по пять матчей они проиграли и свели вничью. Разница мячей составляет 22:22.

Все прогнозы на футбол

Клуб из города Эльда не уступает в рамках чемпионата вот уже как семь поединков кряду, выиграв за это время четыре игры при трех мировых, одна из которых была в прошлом туре дома с «Мирандесом» 2:2.

На выезде в текущем розыгрыше Сегунды «Эльденсе» выиграл три матча, столько же раз он еще проиграл и расписал две мировые.

Ранее между собой эти коллективы не встречались. Так что это будет для них дебютный очный поединок.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 1.68, победа «Эльденсе» — 5.05, ничья — 3.76.

«Спортинг», который отлично выступает при своих зрителях, наверняка возьмет три очка в игре с новичком лиги. В общем, прогнозируем викторию хозяев и ставим на них с форой -1.

И также от данной игры мы ждем верхового исхода, и ставим на тотла больше 2,5.

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