27 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Жирона» и «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Жирона» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жирона»

«Жирона» проводит фантастический сезон. Кто бы мог подумать, что скромный клуб будет находиться на вершине таблицы Ла Лиги? Однако после 13 туров всё именно так.

На данный момент в активе «Жироны» 34 очка. Но конкуренты находятся совсем близко. «Реал» отстает на два балла, а «Барселона» — на три.

Коэффициенты матча Жирона — Атлетик 1X2Новым игрокам 2.303.702.95Бонус$9500

Выигрышная серия «Жироны» составляет 7 матчей. Команда давно не теряла очков. Последний раз клуб проигрывал еще 30 сентября, когда дома уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Мало кто верит, что «Жирона» будет так великолепно выступать весь сезон. Но пока у команды всё замечательно. На своем поле шансы на победу довольно высокие.

«Атлетик»

«Атлетик» после 13 туров располагается на 5-й строчке в таблице. Команда набрала 24 очка и отстает на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

В ноябре «Атлетик» смотрится очень сильно. В трех последних встречах одержаны три победы. Баскский клуб набрал отличную форму.

Ранее «Атлетик» выиграл у «Руби» (2:1) в Кубке Короля, а потом одолел «Вильярреал» (3:2) и «Сельту» (4:3) в рамках Ла Лиги. Однако нельзя не отметить слабую игру защитников. Команда пропускает много голов.

«Атлетик» последний раз проигрывал 22 октября. Это случилось в поединке с «Барселоной». Баскский коллектив уступил на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» можно поставить за 2.29. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.64.

Выигрышная серия хозяев впечатляет. Вряд ли лидер Примеры разочарует своих поклонников.

Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.29.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.22.