«Жирона»
«Жирона» проводит фантастический сезон. Кто бы мог подумать, что скромный клуб будет находиться на вершине таблицы Ла Лиги? Однако после 13 туров всё именно так.
На данный момент в активе «Жироны» 34 очка. Но конкуренты находятся совсем близко. «Реал» отстает на два балла, а «Барселона» — на три.
Коэффициенты матча Жирона — Атлетик
Выигрышная серия «Жироны» составляет 7 матчей. Команда давно не теряла очков. Последний раз клуб проигрывал еще 30 сентября, когда дома уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.
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Мало кто верит, что «Жирона» будет так великолепно выступать весь сезон. Но пока у команды всё замечательно. На своем поле шансы на победу довольно высокие.
«Атлетик»
«Атлетик» после 13 туров располагается на 5-й строчке в таблице. Команда набрала 24 очка и отстает на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.
В ноябре «Атлетик» смотрится очень сильно. В трех последних встречах одержаны три победы. Баскский клуб набрал отличную форму.
Ранее «Атлетик» выиграл у «Руби» (2:1) в Кубке Короля, а потом одолел «Вильярреал» (3:2) и «Сельту» (4:3) в рамках Ла Лиги. Однако нельзя не отметить слабую игру защитников. Команда пропускает много голов.
«Атлетик» последний раз проигрывал 22 октября. Это случилось в поединке с «Барселоной». Баскский коллектив уступил на «Камп Ноу» со счетом 0:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» можно поставить за 2.29. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.64.
Выигрышная серия хозяев впечатляет. Вряд ли лидер Примеры разочарует своих поклонников.
Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.29.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.22.