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    Лидер Примеры завоюет очередные три очка

    «Жирона» — «Атлетик». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 ноября 2023 года

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    «Жирона»
    27 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Жирона» и «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Жирона» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Ноября 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 23:00 Атлетик Атлетик
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    «Жирона»

    «Жирона» проводит фантастический сезон. Кто бы мог подумать, что скромный клуб будет находиться на вершине таблицы Ла Лиги? Однако после 13 туров всё именно так.

    На данный момент в активе «Жироны» 34 очка. Но конкуренты находятся совсем близко. «Реал» отстает на два балла, а «Барселона» — на три.

    Коэффициенты матча Жирона — Атлетик

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    Выигрышная серия «Жироны» составляет 7 матчей. Команда давно не теряла очков. Последний раз клуб проигрывал еще 30 сентября, когда дома уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Мало кто верит, что «Жирона» будет так великолепно выступать весь сезон. Но пока у команды всё замечательно. На своем поле шансы на победу довольно высокие.

    «Атлетик»

    «Атлетик» после 13 туров располагается на 5-й строчке в таблице. Команда набрала 24 очка и отстает на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

    В ноябре «Атлетик» смотрится очень сильно. В трех последних встречах одержаны три победы. Баскский клуб набрал отличную форму.

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  • 22/11/2023

    • Ранее «Атлетик» выиграл у «Руби» (2:1) в Кубке Короля, а потом одолел «Вильярреал» (3:2) и «Сельту» (4:3) в рамках Ла Лиги. Однако нельзя не отметить слабую игру защитников. Команда пропускает много голов.

    «Атлетик» последний раз проигрывал 22 октября. Это случилось в поединке с «Барселоной». Баскский коллектив уступил на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» можно поставить за 2.29. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.64.

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    Выигрышная серия хозяев впечатляет. Вряд ли лидер Примеры разочарует своих поклонников.

    Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.29.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.22.

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    «Жирона» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Лидер Примеры завоюет очередные три очка
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