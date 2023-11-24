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    «Аль-Таавун» уверенно вернется на победный путь

    «Аль-Таавун» — «Аль-Рияд». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 24 ноября 2023 года

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    «Аль-Таавун»
    «Аль-Таавун» сыграет на своем поле с «Аль-Риядом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Таавун» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 24 Ноября 2023 года
    Аль-Таавун
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    •  Аль-Таавун 18:00 Эр-Рияд Эр-Рияд
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Таавун»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Ныне «Аль-Таавун» оккупировал 4 строчку с отставанием от третьей в один пункт.

    Вот только с реализацией у команды есть проблемы. В 13 матчах аравийского чемпионата игроки «Аль-Таавуна» забили всего 21 мяч.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Таавун» откровенно провалился. На выезде команда пропустила два безответных мяча от «Аль-Хиляля».

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    До того команда не сумела одолеть скромный «Дамак» (2:2). С такими темпами можно и шансы на топ-3 потерять окончательно…

    И уж наверняка хозяева постараются вернуться на победную дорогу. «Аль-Таавун» по игре смотрится сильнее одного из аутсайдеров лиги.

    «Аль-Рияд»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается лишь за выживание. На текущий момент «Аль-Рияд» пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и выиграла команда всего лишь в трех матчах из 13.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Рияд» дома не сумел переиграть «Аль-Фат» (1:1).

    Причем «Аль-Рияд» не побеждает уже на протяжении месяца. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 12 забитых мячей.

    Наверняка «Аль-Рияд» постарается выбраться из пике. Команда постарается воспользоваться не лучшей формой оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Таавуна» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Аль-Рияда» дают — 6.84, ничья оценена — в 4.65.

    Хозяева выглядят мощнее, и явно намереваются вернуться на победный путь и в гонку за высокие места.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Таавуна» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Аль-Таавун» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Таавун» уверенно вернется на победный путь
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