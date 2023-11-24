«Аль-Таавун» сыграет на своем поле с «Аль-Риядом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Таавун» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Таавун»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Ныне «Аль-Таавун» оккупировал 4 строчку с отставанием от третьей в один пункт.

Вот только с реализацией у команды есть проблемы. В 13 матчах аравийского чемпионата игроки «Аль-Таавуна» забили всего 21 мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Таавун» откровенно провалился. На выезде команда пропустила два безответных мяча от «Аль-Хиляля».

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До того команда не сумела одолеть скромный «Дамак» (2:2). С такими темпами можно и шансы на топ-3 потерять окончательно…

И уж наверняка хозяева постараются вернуться на победную дорогу. «Аль-Таавун» по игре смотрится сильнее одного из аутсайдеров лиги.

«Аль-Рияд»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается лишь за выживание. На текущий момент «Аль-Рияд» пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и выиграла команда всего лишь в трех матчах из 13.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Рияд» дома не сумел переиграть «Аль-Фат» (1:1).

Причем «Аль-Рияд» не побеждает уже на протяжении месяца. Да и реализация хромает на обе ноги: всего 12 забитых мячей.

Наверняка «Аль-Рияд» постарается выбраться из пике. Команда постарается воспользоваться не лучшей формой оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Таавуна» предлагают — 1.40.

На викторию «Аль-Рияда» дают — 6.84, ничья оценена — в 4.65.

Хозяева выглядят мощнее, и явно намереваются вернуться на победный путь и в гонку за высокие места .

Наш прогноз — Фора «Аль-Таавуна» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.