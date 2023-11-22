Бонэйр сыграет на своем поле с Сен-Мартеном в рамках 6-го тура дивизиона С Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 02:00 мск. Бонэйр — Сен-Мартен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонэйр

Эта команда по именам выглядит весьма скромно. Сборная Бонэйра даже в своей зоне абсолютно не котируется.

Команда неплохо выглядит лишь в поединках с оппонентами, равными по классу. А вот в матчах с более-менее крепкими соперниками имеются проблемы.

Свой последний поединок команда провела успешно. Бонэйр в предыдущем туре уверенно переиграл Ангилью (3:0).

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Теперь команде нужно выигрывать, причем крупно. У соперника куда покруче разница забитых и пропущенных мячей.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Бонэйр постарается отомстить Сен-Мартену за обидное поражение на выезде.

Сен-Мартен

Эта команда по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит не столь грозно. Сен-Мартен мечтает выйти в зону В, к чему близок.

Да и вообще, Сен-Мартен выиграл все три своих поединка в Лиге наций. Причем забила команда 16 мячей в ворота соперников.

Последний свой поединок команда провела сверхудачно. Сен-Мартен в предыдущем туре разнес сборную Ангильи (8:0).

До того команда переиграла Бонэйр (2:1). Так что в последнем туре Сен-Мартену уже вполне можно расслабиться.

Наверняка гости постараются сыграть первым номером. Команда явно намерена выиграть все матчи в своем трио.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сен-Мартена предлагают — 1.72.

На викторию Бонэйра дают — 3.98, ничья оценена — в 3.70.

Гости шикарно атакуют, к тому же в текущем турнире пропустили всего один мяч в свои ворота .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.