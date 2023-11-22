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    Забить смогут не все?!

    Бонэйр — Сен-Мартен. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 ноября 2023 года

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    Сборная Бонэйра
    Бонэйр сыграет на своем поле с Сен-Мартеном в рамках 6-го тура дивизиона С Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 02:00 мск. Бонэйр — Сен-Мартен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 22 Ноября 2023 года
    Bonaire
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •  Bonaire 02:00 Saint Martin Saint Martin
  • Лига наций КОНКАКАФ
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    Бонэйр

    Эта команда по именам выглядит весьма скромно. Сборная Бонэйра даже в своей зоне абсолютно не котируется.

    Команда неплохо выглядит лишь в поединках с оппонентами, равными по классу. А вот в матчах с более-менее крепкими соперниками имеются проблемы.

    Свой последний поединок команда провела успешно. Бонэйр в предыдущем туре уверенно переиграл Ангилью (3:0).

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    Теперь команде нужно выигрывать, причем крупно. У соперника куда покруче разница забитых и пропущенных мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Бонэйр постарается отомстить Сен-Мартену за обидное поражение на выезде.

    Сен-Мартен

    Эта команда по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит не столь грозно. Сен-Мартен мечтает выйти в зону В, к чему близок.

    Да и вообще, Сен-Мартен выиграл все три своих поединка в Лиге наций. Причем забила команда 16 мячей в ворота соперников.

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    • Последний свой поединок команда провела сверхудачно. Сен-Мартен в предыдущем туре разнес сборную Ангильи (8:0).

    До того команда переиграла Бонэйр (2:1). Так что в последнем туре Сен-Мартену уже вполне можно расслабиться.

    Наверняка гости постараются сыграть первым номером. Команда явно намерена выиграть все матчи в своем трио.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сен-Мартена предлагают — 1.72.

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    На викторию Бонэйра дают — 3.98, ничья оценена — в 3.70.

    Гости шикарно атакуют, к тому же в текущем турнире пропустили всего один мяч в свои ворота.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.

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