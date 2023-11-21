21 ноября во втором туре второго раунда отбора в азиатской зоне сборная Узбекистан в Ташкенте сыграет против национальной команды Ирана. Начало игры — в 16:00 по мск. Узбекистан — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Узбекистан

Сборная Узбекистана еще никогда в своей истории не пробивалась в финальную часть мирового форума. Лучшим ее достижение в отборах к ЧМ был межконтинентальный плей-офф к мундиалю 2014 года.

В квалификации к прошлому чемпионату мира в Катаре «белые волки» были остановлены еще на втором этапе отбора, заняв тогда второе место в группе из шести команд, проиграв конкуренцию Саудовской Аравии.

Эту же квалификацию узбеки начали с выездной виктории над Туркменистаном со счетом 3:1. До этого они выиграли два товарищеских поединка, одолев 2:0 Вьетнам и 2:1 Китай.

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До этой же удачной серии Узбекистан не побеждал на протяжении трех встреч, раз сыграв вничью и дважды уступив, в том числе и предстоящему противнику со счетом 0:1.

Иран

Сборная Ирана является одной из самым сильных команд в конференции Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и легко проходит отборы к ЧМ.

Прошлый квалификационный цикл к ЧМ-2022 не стал исключение и иранцы одними из первых добыли билет в Катар, где завершили выступление на групповой стадии, заняв третье место в группе.

«Принцы Персии» на том турнире проиграли Англии 2:6 и США 0:1, а также одолели сборную Уэльса 2:0. Новый же квалификационный цикл они начали с домашней виктории над Гонконг 4:0.

И этой викторией иранцы продлили свою победную серию до девяти матчей, в которой было пять крупных викторий, а беспроигрышную до десяти.

В истории противостоянии этих сборных насчитывается 11 очных встреч, девять из которых выиграл Иран, раз победил Узбекистан и раз была ничья. Причем в девяти случаях матчи носили крайне низовой характер.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирана предлагают — 2.13.

На викторию Узбекистана дают — 3.94, ничья оценена — в 2.98.

В данном поединке ставим на крайне низовой исход, исходя из статистики противостояний этих команд.

И также прогнозируем, что победитель определен не будет и оппоненты поделят между собой очки.