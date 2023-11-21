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    Польша не оставит шансов сборной Латвии?

    Польша — Латвия. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Латвия
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    Сборная Польши
    Польша сыграет на своем поле с Латвией в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Польша — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 21 Ноября 2023 года
    Польша
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    •  Польша 22:45 Латвия Латвия
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    Польша

    Команда не лучшим образом провела квалификацию Евро-2024, по итогам которой заняла лишь 3-е место в своей группе. Польша пропустит чемпионат Европы.

    После такой досадной развязки поляки сыграют товарищеский матч с Латвией, которая и вовсе провалилась в отборе на Евро-2024. В последних 5-и матчах Польша регулярно набирала очки, но этого не хватило для успеха.

    Коэффициенты матча Польша — Латвия

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    За этот период сборная проиграла только Албании (0:2), а также по 2 раза сыграла вничью и победила. Польша забила 6 голов при 4-х пропущенных. В последнем туре квалификации поляки сыграли вничью с Чехией (1:1).

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    Да, в предстоящей встрече Польша может не иметь должной мотивации, но матч с Латвией станет последним для поляков в 2023 году. Смогут ли хозяева обыграть своего соперника? В последних 3-х матчах на своем поле Польша не допустила ни одного поражения, один раз победила и дважды сыграла вничью.

    Латвия

    Команда только-только завершила квалификацию Евро-2024. Латвия не смогла ничем удивить своих соперников, остановившись на последнем 5-м месте в своей группе с 3 очками в активе.

    Главная проблема сборной Латвии в последних матчах — это крайне низкая результативность. За последние 5 поединков команда забила всего 2 гола, и все они в рамках одной встречи.

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    • В последнем туре Латвия уступила Хорватии со счетом 0:2. Сборная просто не имела шансов на успех. Латвия не нанесла ни одного удара в створ ворот, а в сторону ворот — только один.

    В последних 3-х очных поединках между Польшей и Латвией последние проиграли все матчи. Поляки обыгрывали своего соперника со счетами 0:1, 0:2 и 0:3. Сможет ли Латвия переломить эту неприятную тенденцию? В последнее время сборная играет крайне нестабильно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Польши предлагают — 1.26.

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    На викторию Латвии дают — 11.00, ничья оценена — в 6.00.

    Польша выглядит куда мощнее латвийской сборной. Можно предположить, что хозяева заберут свои очки, не оставив шансов своему сопернику.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал Польши 2.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Победа Польши с форой (-1.5) за 1.75.

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    Польша — Латвия: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Польша не оставит шансов сборной Латвии?
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