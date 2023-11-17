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    Норвегия U21 — Ирландия U21. Ставки (к. 1.80) и прогноз на квалификацию чемпионата Европы U21 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия U21 — Ирландия U21
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    Джо Ходж
    В группе А отборочного цикла молодежного чемпионата Европы Норвегия U21 примет Ирландию U21. Матч состоится 17 ноября в городе Драммен на стадионе «Мариенлист». Начало в 20:00 мск. Норвегия U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 17 Ноября 2023 года
    Норвегия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    •  Норвегия U21 20:00 Ireland U21 Ireland U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
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    Норвегия U21

    Скандинавы сыграли в группе 3 поединка и набрали 6 очков, поскольку в одной встрече они проиграли. Речь идет о матче с Италией, который завершился со счетом 0:2.

    По 3 балла хозяева набрали в матчах с Латвией и Сан-Марино, которые получили в свои ворота по 7 безответных голов. Это сделало «сверла» самой результативной командой таблицы.

    Также отметим, что в период пропуска тура сборная Норвегии обыграла Австрию в товарищеском матча со счетом 2:1.

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    На минувшем молодежном Евро 2023 Норвегия не смогла выйти из группы финальной части турнира, заняв последнее место с 3 очками.

    Ирландия U21

    Ирландцы набрали ходу и дают Италии пыли в глаза. Фанаты святого Патрика одержали победу в трех сыгранных матчах турнира и возглавляют таблицу.

    Ирландия опережает Италию на 2 очка, имею в своем активе 9 пунктов. Команда не показывает выдающейся результативности, однако скромно и уверенно она сохраняет лидерство в группе.

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    • Гости имеют всего 8 забитых мячей. Они скромно разгромили Сан-Марино (3:0) и со счетом 2:1 выиграли у Латвии. Также был близкий поединок с Турцией, закончившийся результатом 3:2.

    Как бы там ни было, сейчас «зеленая армия» показывает, пожалуй, свой лучший футбол в рамках отборочных циклов Евро.

    Прогноз и ставка

    Норвегию ждет непростой прием сложного соперника, который сделает все, чтобы остаться на вершине таблицы. Возможно, что гостям хватит даже ничьи.

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    А вот Норвегии важно выиграть, поскольку есть шанс попасть в зону плей-офф.

    Ирландия не проиграла ни одного из шести последних поединков и при этом выиграла 5 из них. Котировки составляют 1.83 и 3.70 на победу соответственно. Прогнозируем, что Ирландия увезет из Норвегии как минимум одно очко. Она не должна проиграть. Коэффициент на Х2 составляет 1.80.

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    Норвегия U21 — Ирландия U21: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Ирландия постарается сохранить за собой первое место
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