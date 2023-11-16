16 ноября в матче азиатской квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Австралии и Бангладеш. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Австралия — Бангладеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Австралийцы после чемпионата мира в Катаре провели всего лишь шесть матчей. И во всех случаях — товарищеские, ведь В Азии отборочный турнир на чемпионат мира только начинается.

В марте команда Грэма Арнолда сыграла сразу два матча с Эквадором. В первом «соккеруз» одержали победу — 3:1, а во втором уступили — 1:2.

В июне сборная Австралии провела очень бодрую встречу с Аргентиной (0:2). Уже осенью были ничья с Мексикой (2:2), поражение от Англии (0:1) и победа над Новой Зеландией (2:0).

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Последний результат прервал серию в четыре поединка во всех турнирах без поражений при трех поражений и одной ничьей, так что хозяева стартуют в отборе в неплохом настроении.

Бангладеш

Сборная Бангладеш не хватает с неба звезд и в грядущей квалификационной группе ей наверняка уготована роль аутсайдера.

Для того, чтобы сыграть на этой стадии азиатского отбора на мундиаль команде пришлось преодолеть первый раунд, где она обыграла Мальдивы по сумме двух матчей.

После того, как ей удалось увезти результативную ничью 1:1 на выезде, сборная смогла одержать победу со счетом 2:1, хотя по ходу игры также была мировая 1:1.

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих в последних из них, так что у гостей почти нет шансов на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Бангладеш оценивается в 69,22, ничья — в 35,61.

В девяти последних матчах хозяев было забито меньше 4,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 4,5 голов за 2,57.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 5,5 голов за 1,85, ведь 27 последних матчах Австралии было забито меньше 5,5 голов.