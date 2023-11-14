«Гримсби»
Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Гримсби» на выезде сыграл с нынешним соперником в голевую ничью 1:1.
Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Второй Лиге. По итогам 17 туров она занимает 21-ю позицию в турнирной таблице из 24-х.
«Моряки» сражаются за выживание, в случае неудачи в борьбе за которое рискуют покинуть Футбольную Лигу, и опережают зону вылета на четыре очка.
На сегодня у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после пяти поражений кряду, так что трудно однозначно судить о его форме.
«Слау Таун»
В первом матче «Слау Таун» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь аутсайдеру дуэли будет явно сложнее обыграть фаворита на выезде.
Команда выступает в шестом по рангу дивизионе Англии. По итогам 16 туров она занимает 20-е место — аккурат под зоной вылета, куда потенциально опускаются, если учесть матч в запасе у конкурента.
Клуб уже преодолел несколько раундов Кубка Англии в рамках квалификации. Ранее его жертвой стали «Хэйс энд Йединг Юнайтед», «Сэлисбери», «Эббсфлит Юнайтед».
В последнем туре коллектив потерпел поражение от «Веллинг Юнайтед» (3:4), чем прервал беспроигрышную серию в три поединка, так что гости, в целом, демонстрируют неплохую форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Гримсби», коэффициент на победу которого равен 1,44. Успех «Слау Таун» оценивается в 6,20, ничья — в 4,50.
В трех из четырех последних матчей гости не проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Слау Таун» не проиграет в основное время за 2,60.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.