«Гримсби» сыграет на своем поле против «Слау Таун» в рамках переигровки первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Гримсби» — «Слау Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гримсби»

Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Гримсби» на выезде сыграл с нынешним соперником в голевую ничью 1:1.

Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Второй Лиге. По итогам 17 туров она занимает 21-ю позицию в турнирной таблице из 24-х.

«Моряки» сражаются за выживание, в случае неудачи в борьбе за которое рискуют покинуть Футбольную Лигу, и опережают зону вылета на четыре очка.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после пяти поражений кряду, так что трудно однозначно судить о его форме.

«Слау Таун»

В первом матче «Слау Таун» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь аутсайдеру дуэли будет явно сложнее обыграть фаворита на выезде.

Команда выступает в шестом по рангу дивизионе Англии. По итогам 16 туров она занимает 20-е место — аккурат под зоной вылета, куда потенциально опускаются, если учесть матч в запасе у конкурента.

Клуб уже преодолел несколько раундов Кубка Англии в рамках квалификации. Ранее его жертвой стали «Хэйс энд Йединг Юнайтед», «Сэлисбери», «Эббсфлит Юнайтед».

В последнем туре коллектив потерпел поражение от «Веллинг Юнайтед» (3:4), чем прервал беспроигрышную серию в три поединка, так что гости, в целом, демонстрируют неплохую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гримсби», коэффициент на победу которого равен 1,44. Успех «Слау Таун» оценивается в 6,20, ничья — в 4,50.

В трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Слау Таун» не проиграет в основное время за 2,60.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.