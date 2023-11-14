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    Способен ли «Слау Таун» выбить «Гримсби»?

    «Гримсби» — «Слау Таун». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гримсби» — «Слау Таун»
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    «Гримсби» — фаворит матча
    «Гримсби» сыграет на своем поле против «Слау Таун» в рамках переигровки первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Гримсби» — «Слау Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гримсби»

    Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Гримсби» на выезде сыграл с нынешним соперником в голевую ничью 1:1.

    Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии — Второй Лиге. По итогам 17 туров она занимает 21-ю позицию в турнирной таблице из 24-х.

    «Моряки» сражаются за выживание, в случае неудачи в борьбе за которое рискуют покинуть Футбольную Лигу, и опережают зону вылета на четыре очка.

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка во всех турнирах после пяти поражений кряду, так что трудно однозначно судить о его форме.

    «Слау Таун»

    В первом матче «Слау Таун» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь аутсайдеру дуэли будет явно сложнее обыграть фаворита на выезде.

    Команда выступает в шестом по рангу дивизионе Англии. По итогам 16 туров она занимает 20-е место — аккурат под зоной вылета, куда потенциально опускаются, если учесть матч в запасе у конкурента.

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    • Клуб уже преодолел несколько раундов Кубка Англии в рамках квалификации. Ранее его жертвой стали «Хэйс энд Йединг Юнайтед», «Сэлисбери», «Эббсфлит Юнайтед».

    В последнем туре коллектив потерпел поражение от «Веллинг Юнайтед» (3:4), чем прервал беспроигрышную серию в три поединка, так что гости, в целом, демонстрируют неплохую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гримсби», коэффициент на победу которого равен 1,44. Успех «Слау Таун» оценивается в 6,20, ничья — в 4,50.

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    В трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Слау Таун» не проиграет в основное время за 2,60.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,42, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Гримсби» — «Слау Таун»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. Способен ли «Слау Таун» выбить «Гримсби»?
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