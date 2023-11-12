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    Сумеют ли «Химки» запрыгнуть в дуэт лидеров?

    «Химки» — «Акрон». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Акрон»
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    Антон Митрюшкин
    «Химки» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Химки» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Ноября 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 18:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Химки»

    Эта команда сражается за возвращение в элитный дивизион. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 3 месте в таблице.

    Правда, пропускают химчане частенько — 17 мячей в 17 поединках. А вот с атакой относительный порядок: 24 забитых гола.

    Коэффициенты матча Химки — Акрон

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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Химки» уверенно переиграли новороссийский «Черноморец» (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и вообще, химчане выглядят весьма прилично, и явно постараются продолжить свой подъем.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Команда Талалаева явно намерена как можно скорее оказаться в зоне прямого повышения в классе.

    «Акрон»

    Эта команда сейчас лидирует в первой лиге. Более того, тольяттинцы побеждают чаще всех: 10 викторий в 17 матчах.

    Причем и оборона команды действует достаточно надежно. Пропущено всего 11 мячей, а вот забито уже 24 гола.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Тольяттинцы уверенно расправились с «Енисеем» (3:1).

    В рамках первого дивизиона «Акрон» выиграл пять своих последних поединков. Причем последнее поражение в первенстве случилось в матче с… «Химками» (0:2).

    Наверняка «Акрон» не собирается играть лишь на ничью. Тольяттинцы намерены отомстить сопернику за октябрьское поражение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Акрона» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.18.

    Фактор родной арены и сильный кадровый состав помогут химчанам добыть три зачетных балла.

    Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.

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    «Химки» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «Химки» запрыгнуть в дуэт лидеров?
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