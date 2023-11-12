«Химки» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 18:00 мск. «Химки» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Эта команда сражается за возвращение в элитный дивизион. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 3 месте в таблице.

Правда, пропускают химчане частенько — 17 мячей в 17 поединках. А вот с атакой относительный порядок: 24 забитых гола.

Коэффициенты матча Химки — Акрон 1X2Новым игрокам 2.253.353.20Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Химки» уверенно переиграли новороссийский «Черноморец» (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

Эта победа стала для команды третьей кряду. Да и вообще, химчане выглядят весьма прилично, и явно постараются продолжить свой подъем.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Команда Талалаева явно намерена как можно скорее оказаться в зоне прямого повышения в классе.

«Акрон»

Эта команда сейчас лидирует в первой лиге. Более того, тольяттинцы побеждают чаще всех: 10 викторий в 17 матчах.

Причем и оборона команды действует достаточно надежно. Пропущено всего 11 мячей, а вот забито уже 24 гола.

Свой последний поединок команда провела удачно. Тольяттинцы уверенно расправились с «Енисеем» (3:1).

В рамках первого дивизиона «Акрон» выиграл пять своих последних поединков. Причем последнее поражение в первенстве случилось в матче с… «Химками» (0:2).

Наверняка «Акрон» не собирается играть лишь на ничью. Тольяттинцы намерены отомстить сопернику за октябрьское поражение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.40.

На викторию «Акрона» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.18.

Фактор родной арены и сильный кадровый состав помогут химчанам добыть три зачетных балла.

Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.