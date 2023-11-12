12 ноября в матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Динамо» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

После 14-и туров команда все еше ведет борьбу за лидерство в Премьер-лиге, занимая 5-е место с 22 очками в активе. От 1-й позиции «Динамо» отстает на 9 баллов.

В последнее время подопечные Марцела Лички обрели уверенность в своих силах, регулярно набирая очки. В последнем туре РПЛ «Динамо» устроило голевую перестрелку в матче с «Сочи» (3:3). Москвичи умудрились потерять преимущество в 2 мяча.

У «Динамо» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей во всех турнирах. За этот период команда выиграла 3 матча и четырежды сыграла вничью.

Все прогнозы на РПЛ

Столичная команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Динамо» занимает лишь 8-ю строчку по этом показателю, набрав 11 очков из 18-и возможных.

В предстоящем матче команда сыграет с «Оренбургом», который в последнее время не может нащупать свою игру. Сможет ли «Динамо» уверенно сыграть на своем поле?

«Оренбург»

После неудачного старта сезона в команде сменили тренера, новый наставник Давид Деограсия сумел улучшить результат, но сейчас «Оренбург» вновь попал в яму, занимая лишь 13-е место в лиге с 13-ю очками в активе.

Команда занимает 3-е место с конца в лиге по надежности в обороне. «Оренбург» пропустил 22 гола за 14 встреч при 16-и забитых. В последних матчах РПЛ команда не так и много пропустила, но результатами похвастаться тоже не может.

В последних 5-и матчах РПЛ «Оренбург» выиграл только у «Зенита» (3:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. В последнем туре команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

В предстоящем матче «Оренбург» встретится с «Динамо», которое сейчас набрало хороший ход. В последней очной встрече между этими командами «Оренбург» разгромил столичную команду со счетом 3:0, забив в каждом тайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Динамо», коэффициент на победу которого равен 1.68. Успех «Оренбурга» оценивается в 4.80, ничья — в 4.30.

«Динамо» очень мощно выступает в последнее время, а «Оренбург» наоборот сбавил темп. Можно предположить, что столичные одержат убедительную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Динамо» с форой (-1) за 2.10.

Еще один вариант ставки — в 1-м тайме забьет только одна команда за 1.70.