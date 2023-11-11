«Райо Вальекано»
Эта команда традиционно пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Ныне она оккупировала 9 строчку в Примере.
Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и с атакой имеются явные сложности: лишь 14 забитых голов.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Жирона
В предыдущем туре чемпионата «Райо Вальекано» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с мадридским «Реалом» (0:0).
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А вот до того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. Скромный «Атлетико де Лугонес» был разгромлен (6:0).
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчах «Райо Вальекано» дважды обыграл «Жирону».
«Жирона»
Эта команда в нынешнем сезоне является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент «Жирона» пребывает на вершине турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно преуспевает. В 12 матчах игроки «Жироны» наколотили уже 29 мячей.
Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Жирона» уверенно расправилась с «Осасуной» (4:2).
Да и вообще, победный сериал команды составляет уже 5 матчей. Да и украинский форвард Артем Довбик набрал отличную форму.
Наверняка «Жирона» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.40.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.
«Жирона»
Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.