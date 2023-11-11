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    Продолжит ли «Жирона» свой победный сериал?

    «Райо Вальекано» — «Жирона». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера, 11 ноября 2023 года

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    Виктор Цыганков
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 16:00 мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Ноября 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 16:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Райо Вальекано»

    Эта команда традиционно пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Ныне она оккупировала 9 строчку в Примере.

    Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и с атакой имеются явные сложности: лишь 14 забитых голов.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Жирона

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  • 2.903.502.45Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Райо Вальекано» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с мадридским «Реалом» (0:0).

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    А вот до того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. Скромный «Атлетико де Лугонес» был разгромлен (6:0).

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчах «Райо Вальекано» дважды обыграл «Жирону».

    «Жирона»

    Эта команда в нынешнем сезоне является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент «Жирона» пребывает на вершине турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно преуспевает. В 12 матчах игроки «Жироны» наколотили уже 29 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Жирона» уверенно расправилась с «Осасуной» (4:2).

    Да и вообще, победный сериал команды составляет уже 5 матчей. Да и украинский форвард Артем Довбик набрал отличную форму.

    Наверняка «Жирона» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.

    «Жирона» выглядит ярче в плане реализации, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Жирона» свой победный сериал?
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