«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 16:00 мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Эта команда традиционно пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Ныне она оккупировала 9 строчку в Примере.

Команда выиграла лишь в 4 матчах из 12. Да и с атакой имеются явные сложности: лишь 14 забитых голов.

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В предыдущем туре чемпионата «Райо Вальекано» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с мадридским «Реалом» (0:0).

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А вот до того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. Скромный «Атлетико де Лугонес» был разгромлен (6:0).

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних матчах «Райо Вальекано» дважды обыграл «Жирону».

«Жирона»

Эта команда в нынешнем сезоне является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент «Жирона» пребывает на вершине турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно преуспевает. В 12 матчах игроки «Жироны» наколотили уже 29 мячей.

Свой последний поединок команда провела сверхудачно. «Жирона» уверенно расправилась с «Осасуной» (4:2).

Да и вообще, победный сериал команды составляет уже 5 матчей. Да и украинский форвард Артем Довбик набрал отличную форму.

Наверняка «Жирона» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить свой победный ход.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жироны» предлагают — 2.40.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.

«Жирона» выглядит ярче в плане реализации , и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.