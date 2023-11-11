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    «Майнц» покинет зону вылета?

    «Дармштадт» — «Майнц». Ставки (к. 1.71) и прогноз на Бундеслигу 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Майнц»
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    Леонардо Баррейро
    11 ноября в 11-м туре чемпионата Германии «Дармштадт» примет «Майнц». Игра пройдет в стенах арены «Белленфалльтор». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Дармштадт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Дармштадт»

    Вернувшийся в Бундеслигу «Дармштадт» располагается у зоны вылета, дистанцируясь от нее на один пункт. Последние результаты команды ужасны. У нее три поражения подряд.

    Правда из соперников были «Лейпциг» и «Бавария». Со счетом 1:3 хозяева проиграли «быкам» и с результатом 0:8 «баварцам».

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Майнц

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    В минувшем туре «девяносто восьмые» не смогли справиться с «Бохумом» на своем поле и проиграли 1:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В таблице «Дармштадт» идет 15-м с 7 очками на счету после 10 сыгранных матчей в чемпионате.

    «Майнц»

    «Майнц» не лучше. Он даже уже на данный момент, так как опустился до 17-й строчки. Хотя теперь есть реальный шанс выбраться из зоны вылета, обыграв хозяев.

    В прошлом туре гости показали класс. Дома они смогли оседлать «быков» из Лейпцига. Они вкатили 2 мяча, удержав при этом свои ворота сухими. Также была ничья с «Бохумом» (2:2).

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  • 07/11/2023

    • Отметим, что в начале ноября «Майнц» потерпел крупное поражение от «Герты» (0:3) и вылетел из Кубка Германии.

    На выезде в Бундеслиге этого сезона «Майнц» еще не выигрывал, а в Берлине он проиграл в четвертый раз.

    Прогноз и ставка

    Выбрать кто есть кто сложно. Ставки на победу одной и другой команды принимаются с котировками 2.95 и 2.37 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

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    «Майнц» в минувшем туре выдал неожиданный результат. Победа над «Лейпцигом» наверняка подняла боевой дух гостей. Теперь для выхода из зоны вылета им нужно выиграть у «Дармштадта», который проиграл 3 последних поединка в чемпионате.

    Рекомендуется поставить на тотал больше 2.5 (к. 1.71), так как матчи обеих команд обычно проходят результативно.

    Вторая ставка — победа «Майнца». После обыгрыша «Лейпцига» клуб вызывает доверие. И сейчас у них есть огромная мотивация.

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    «Дармштадт» — «Майнц»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. «Майнц» покинет зону вылета?
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