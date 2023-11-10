10 ноября в стартовом поединке 15-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Леванте». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Леганес» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

В текущем розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 31 пункт в 14 проведенных встречах и на четыре балла опережает ближайшего преследователя.

«Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали десять викторий, один матч свели вничью и потерпели три неудачи. Причем пропустили они лишь пять голов при 23 забитых.

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К этому же поединку «Леганес» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в этот период он сыграл вничью, а затем выиграл четыре игры подряд всухую.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре он в гостях разгромил аутсайдера «Картахену» со счетом 3:0. На своем же поле в текущем чемпионате у него пять викторий, одна ничья и одно фиаско, и всего два пропущенных гола.

«Леванте»

«Леванте» после 14 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится в зоне плей-офф, на шестой строчке. Но от седьмой оторвался лишь на балл.

Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел два фиаско. Забить левантийцам удалось 17 мячей, а пропустили она на четыре гола меньше.

В прошлом туре «Леванте» дома подели очки с середняком «Мирандесем» 2:2, а ранее уступил на выезде 0:2 «Андорре», прервав на тот момент 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой было четыре виктории.

Всего же в гостях у коллектива три виктории, три мировые и одно поражение, пропущено лишь три гола при шести забитых.

В прошлом сезоне на поле «Леганеса» эти команды сыграли вничью 2:2, а в Валенсии победил «Леванте» 2:1. А этим летом в товарняке выиграли «огурцы» 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.00, победа «Леванте» — 4.08, ничья — 3.20.

В данном матче рекомендуем ставку на викторию «Леганеса». «Огурцы» находятся в прекрасной форме, а в свою очередь «Леванте» в своем последнем отрезке смотрится неважно.

И также рискнем поставить, что первый тайм закончиться вничью со счетом 0:0.