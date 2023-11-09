«Ренн» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Ренн» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда сейчас находится на 1 месте в группе. Да и по игре «Ренн» выглядит монолитнее соперников по своему квартету.

При этом «Ренн» в трех матчах набрал 6 очков. Бретонцы явно мотивированы как можно скорее обеспечить себе проход в плей-офф.

Коэффициенты матча Ренн — Панатинаикос 1X2Новым игрокам 1.634.205.40Бонус$9500

В предыдущем своем поединке бретонцы потерпели поражение. «Ренн» по всем статьям уступил «Ницце» (0:2).

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А вот в первой встрече с греками команда победила (2:1). Да и вообще, «Ренн» давно зарекомендовал себя сильным европейским бойцом.

В кадровом плане у хозяев практически полная идиллия. Под вопросом участие в матче лишь опытного голкипера Стива Манданда.

«Панатинаикос»

Эта команда оккупировала 2 строчку в группе. Греки в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в плей-офф.

Главным бичом команды является атака. В трех поединках группового раунда «Панатинаикос» настрелял всего 3 мяча.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Панатинаикос» в своем чемпионате оставил ни с чем «Ламию» (2:1).

К слову, эта виктория стала для команды второй подряд. До того был разгромлен скромный «Пансеррайкос» (5:0).

Наверняка «Панатинаикос» постарается разжиться очками. Греки неплохо обороняются, да и успехи в чемпионате явно окрыляют.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.76.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.09.

Греки имеют надежные тылы , к тому же имеют неплохие шансы на проход в плей-офф Лиги Европы.

Наш прогноз — Победа «Панатинаикоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.