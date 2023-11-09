«Ренн»
Эта команда сейчас находится на 1 месте в группе. Да и по игре «Ренн» выглядит монолитнее соперников по своему квартету.
При этом «Ренн» в трех матчах набрал 6 очков. Бретонцы явно мотивированы как можно скорее обеспечить себе проход в плей-офф.
Коэффициенты матча Ренн — Панатинаикос
В предыдущем своем поединке бретонцы потерпели поражение. «Ренн» по всем статьям уступил «Ницце» (0:2).
А вот в первой встрече с греками команда победила (2:1). Да и вообще, «Ренн» давно зарекомендовал себя сильным европейским бойцом.
В кадровом плане у хозяев практически полная идиллия. Под вопросом участие в матче лишь опытного голкипера Стива Манданда.
«Панатинаикос»
Эта команда оккупировала 2 строчку в группе. Греки в нынешнем сезоне вполне способны побороться за выход в плей-офф.
Главным бичом команды является атака. В трех поединках группового раунда «Панатинаикос» настрелял всего 3 мяча.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Панатинаикос» в своем чемпионате оставил ни с чем «Ламию» (2:1).
К слову, эта виктория стала для команды второй подряд. До того был разгромлен скромный «Пансеррайкос» (5:0).
Наверняка «Панатинаикос» постарается разжиться очками. Греки неплохо обороняются, да и успехи в чемпионате явно окрыляют.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.76.
На викторию «Панатинаикоса» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.09.
Наш прогноз — Победа «Панатинаикоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.