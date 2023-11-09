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    ПАОК обеспечит путевку в евровесну?

    ПАОК — «Абердин». Прогноз и ставка (к. 1.82) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Абердин» — ПАОК
    В четверг, 9 ноября греческий ПАОК на своём поле примет шотландский «Абердин». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 20:45 (мск). ПАОК — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 09 Ноября 2023 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:45 Абердин Абердин
  • Лига конференций. Группа G
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    ПАОК

    Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице четвертое место и отстает от лидера «Панатинаикоса» на 5 очков.

    В минувшем 10 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение «Олимпиакосу» (4:2). В составе победителей отметим голы в исполнении Магомеда Оздоева, Андрия Живковича и Брандона.

    Коэффициенты матча ПАОК — Абердин

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    В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовала победа над немецким «Айнтрахтом» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На этом греческий коллектив не остановился и в третьем туре еврокубка нанесли поражение «Абердину» (3:2). В этом поединке ПАОК одержал волевую победу, проигрывая к 73-й минуте встречи в два мяча. Статус-кво восстановили голы в исполнении Десподова и Виериньи. А победную точку на 96-й минуте в поединке поставил Шваб.

    В предстоящей игре 4-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

    «Абердин»

    «Абердин» после трех туров Лиги конференций занимает третье место в квартете G. Шотландский клуб набрал одно очко в турнирной таблице.

    Во втором туре «Абердину» удалось уйти от поражения в матче с финским ХИКом (1:1). Спасительный гол на 79-й минуте встречи забил северомакедонский форвард Боян Миовски.

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    • А стартовал «Абердин» в Лиге конференций с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). И вот новое поражение в еврокубках от ПАОКа (2:3). Хотя шотландский клуб вел с разницей в два мяча.

    В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает 7 место — у команды 12 набранных очков. Матч 11-го тура с ФК «Мотеруэлл» завершился победой участника Лиги конференций со счетом 4:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу ПАОКа можно поставить за 1.28, ничью оценивают в 5.65, а на победу«Абердина» — в 9.95.

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    Прогноз: ПАОК в этом розыгрыше Лиги конференций выдает 100-й результат. А вот «Абердин» не может одержать победу уже на протяжении пяти матчей. Так что остановим наш выбор на греческой команде.

    Ставка: Победа ПАОКа (-1.5) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.

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    ПАОК — «Абердин»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК обеспечит путевку в евровесну?
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