В четверг, 9 ноября греческий ПАОК на своём поле примет шотландский «Абердин». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 20:45 (мск). ПАОК — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице четвертое место и отстает от лидера «Панатинаикоса» на 5 очков.

В минувшем 10 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение «Олимпиакосу» (4:2). В составе победителей отметим голы в исполнении Магомеда Оздоева, Андрия Живковича и Брандона.

Коэффициенты матча ПАОК — Абердин 1X2Новым игрокам 1.305.7010.50Бонус$9500

В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовала победа над немецким «Айнтрахтом» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

На этом греческий коллектив не остановился и в третьем туре еврокубка нанесли поражение «Абердину» (3:2). В этом поединке ПАОК одержал волевую победу, проигрывая к 73-й минуте встречи в два мяча. Статус-кво восстановили голы в исполнении Десподова и Виериньи. А победную точку на 96-й минуте в поединке поставил Шваб.

В предстоящей игре 4-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.

«Абердин»

«Абердин» после трех туров Лиги конференций занимает третье место в квартете G. Шотландский клуб набрал одно очко в турнирной таблице.

Во втором туре «Абердину» удалось уйти от поражения в матче с финским ХИКом (1:1). Спасительный гол на 79-й минуте встречи забил северомакедонский форвард Боян Миовски.

А стартовал «Абердин» в Лиге конференций с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). И вот новое поражение в еврокубках от ПАОКа (2:3). Хотя шотландский клуб вел с разницей в два мяча.

В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает 7 место — у команды 12 набранных очков. Матч 11-го тура с ФК «Мотеруэлл» завершился победой участника Лиги конференций со счетом 4:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу ПАОКа можно поставить за 1.28, ничью оценивают в 5.65, а на победу«Абердина» — в 9.95.

Прогноз: ПАОК в этом розыгрыше Лиги конференций выдает 100-й результат. А вот «Абердин» не может одержать победу уже на протяжении пяти матчей. Так что остановим наш выбор на греческой команде.

Ставка: Победа ПАОКа (-1.5) с коэффициентом 1.82.

Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.