ПАОК
Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице четвертое место и отстает от лидера «Панатинаикоса» на 5 очков.
В минувшем 10 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение «Олимпиакосу» (4:2). В составе победителей отметим голы в исполнении Магомеда Оздоева, Андрия Живковича и Брандона.
Коэффициенты матча ПАОК — Абердин
В Лиге конференций ПАОК возглавил группу G. В стартовой игре группового этапа греческая команда выиграла у финского ХИКа (3:2). А затем последовала победа над немецким «Айнтрахтом» (2:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
На этом греческий коллектив не остановился и в третьем туре еврокубка нанесли поражение «Абердину» (3:2). В этом поединке ПАОК одержал волевую победу, проигрывая к 73-й минуте встречи в два мяча. Статус-кво восстановили голы в исполнении Десподова и Виериньи. А победную точку на 96-й минуте в поединке поставил Шваб.
В предстоящей игре 4-го тура Лиги конференций в составе ПАОКа не смогут сыграть из-за травм Соареш и Маркус Антонио.
«Абердин»
«Абердин» после трех туров Лиги конференций занимает третье место в квартете G. Шотландский клуб набрал одно очко в турнирной таблице.
Во втором туре «Абердину» удалось уйти от поражения в матче с финским ХИКом (1:1). Спасительный гол на 79-й минуте встречи забил северомакедонский форвард Боян Миовски.
А стартовал «Абердин» в Лиге конференций с проигрыша, команда уступила немецкому «Айнтрахту» (1:2). И вот новое поражение в еврокубках от ПАОКа (2:3). Хотя шотландский клуб вел с разницей в два мяча.
В чемпионате Шотландии «Абердин» занимает 7 место — у команды 12 набранных очков. Матч 11-го тура с ФК «Мотеруэлл» завершился победой участника Лиги конференций со счетом 4:2.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу ПАОКа можно поставить за 1.28, ничью оценивают в 5.65, а на победу«Абердина» — в 9.95.
Прогноз: ПАОК в этом розыгрыше Лиги конференций выдает 100-й результат. А вот «Абердин» не может одержать победу уже на протяжении пяти матчей. Так что остановим наш выбор на греческой команде.
Ставка: Победа ПАОКа (-1.5) с коэффициентом 1.82.
Альтернативный прогноз: «Абердин» и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.