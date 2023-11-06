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    Командам не удастся определить победителя

    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 3.86) и прогноз на футбол, плей-офф МЛС, 6 ноября 2023 года

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    «Ванкувер» в 1/8 финала плей-офф МЛС примет «Лос-Анджелес»
    6 ноября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС сыграют «Ванкувер» и «Лос-Анджелес». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 06 Ноября 2023 года
    Ванкувер Уайткэпс
  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 03:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
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    «Ванкувер»

    «Ванкувер» завершил регулярный чемпионат Западной конференции на шестом месте в таблице. Клуб набрал 48 очков в 34-х встречах.

    29 октября «Ванкувер» уже играл с «Лос-Анджелесом» в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС. В той встрече «Уайткэпс» уступили в гостях со счетом 2:5.

    Удастся ли хозяевам взять реванш? Эксперты не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Исход может быть абсолютно любым.

    Все прогнозы на футбол

    «Ванкувер» на своем поле играет достаточно успешно. В последних восьми домашних матчах МЛС клуб потерпел лишь два поражения.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» отлично провел регулярный чемпионат. Команда заняла второе место, отстав от лидера — «Сент-Луис Сити» — лишь на четыре очка.

    В первом поединке с «Ванкувером» «Лос-Анджелес» сыграл отлично. Клуб доминировал, реализовал свои моменты и заслуженно разгромил соперника. Как будет на этот раз?

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  • 26/10/2023

    • Последний раз «Лос-Анджелес» не смог забить месяц назад. Тогда в матче с «Реал Солт-Лейк» команда дома уступила 0:1.

    «Лос-Анджелес» на чужих полях действует не лучшим образом. В девяти гостевых матчах МЛС одержана только одна победа. У «Ванкувера» есть неплохие шансы добиться положительного результата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Лос-Анджелеса» можно поставить за 2.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.60. Ничья оценена — в 3.86.

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    Обе команды будут играть на победу. Скорее всего, выявить сильнейшего не удастся.

    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.86.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 2.84.

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    «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (3.86), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся определить победителя
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