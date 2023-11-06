6 ноября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС сыграют «Ванкувер» и «Лос-Анджелес». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

«Ванкувер» завершил регулярный чемпионат Западной конференции на шестом месте в таблице. Клуб набрал 48 очков в 34-х встречах.

29 октября «Ванкувер» уже играл с «Лос-Анджелесом» в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС. В той встрече «Уайткэпс» уступили в гостях со счетом 2:5.

Удастся ли хозяевам взять реванш? Эксперты не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Исход может быть абсолютно любым.

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«Ванкувер» на своем поле играет достаточно успешно. В последних восьми домашних матчах МЛС клуб потерпел лишь два поражения.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» отлично провел регулярный чемпионат. Команда заняла второе место, отстав от лидера — «Сент-Луис Сити» — лишь на четыре очка.

В первом поединке с «Ванкувером» «Лос-Анджелес» сыграл отлично. Клуб доминировал, реализовал свои моменты и заслуженно разгромил соперника. Как будет на этот раз?

Последний раз «Лос-Анджелес» не смог забить месяц назад. Тогда в матче с «Реал Солт-Лейк» команда дома уступила 0:1.

«Лос-Анджелес» на чужих полях действует не лучшим образом. В девяти гостевых матчах МЛС одержана только одна победа. У «Ванкувера» есть неплохие шансы добиться положительного результата.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Лос-Анджелеса» можно поставить за 2.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.60. Ничья оценена — в 3.86.

Обе команды будут играть на победу. Скорее всего, выявить сильнейшего не удастся.

Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.86.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 2.84.